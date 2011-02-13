دوران کنونی عصر امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، شمس عصر شنبه در جمع مسئولان، کارشناسان و خانواده حراست دستگاه های دولتی استان قزوین اظهارداشت: امروز تجلی انقلاب اسلامی که یادگار گرانبها و ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی است در کشورهای مصر، تونس، اردن و دیگر کشورهای اسلامی در حال وقوع است.

وی افزود: این قیام ها آغاز توفنده مبارزه تاریخی مظلومان با فرعونیان و طاغوتیان زمان در کشورهای مختلف است و با درس بزرگی که امام خمینی به همه بشریت آموخت ملل آزاده جهان در مقابل ظلم و ستم ایستاده اند و شاهد تحولات غیرقابل پیش بینی هستیم.

شمس یادآور شد: هر روز شاهدیم که ایستادگی و مقاومت مردم در برابر زورگویان گسترش می یابد و صدور انقلاب از هدایای الهی است که باید شکرگزار آن باشیم.

رئیس سازمان حراست کل کشور با اشاره با خدمات ارزشمند دولت خدمتگزار در عرصه سازندگی و عمران کشور یادآور شد: امروز با نگاه عدالت محورانه دولت شاهد سازندگی و عمران در مناطق محروم کشور و اقتدار و سرافرازی ایران اسلامی هستیم و این خدمات الگویی برای دیگر کشورهاست.

وی گفت: برغم همه تحریم ها و دشمنی های استکبار جهانی هر روز شاهد افتخاری از سوی دانشمندان ایرانی در عرصه های فناوری، علمی، نانو، انرژی هسته ای، هوا فضا، نظامی و تکنولوژی های برتر جهانی هستیم.

شمس خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی بدانند که ایران اسلامی همچون شجره ای طیبه هر روز بالنده و سرافرازانه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته و با راه اندازی فتنه و جنگ نرم هم نخواهند توانست در اتحاد ملت خللی ایجاد کنند و انقلاب به حرکت بالنده خود ادامه خواهد داد.