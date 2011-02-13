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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۱

شمس:

دوران کنونی عصر امام خمینی (ره) است

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حراست کشور گفت: با بیداری ملتها که نشات گرفته از انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل است دوران حاضر به عصر امام خمینی(ره) تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، شمس عصر شنبه در جمع مسئولان، کارشناسان و خانواده حراست دستگاه های دولتی استان قزوین اظهارداشت: امروز تجلی انقلاب اسلامی که یادگار گرانبها و ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی است در کشورهای مصر، تونس، اردن  و دیگر کشورهای اسلامی در حال وقوع است.
 
وی افزود: این قیام ها آغاز توفنده مبارزه تاریخی مظلومان با فرعونیان و طاغوتیان زمان در کشورهای مختلف است و با درس بزرگی که امام خمینی به همه بشریت آموخت ملل آزاده جهان در مقابل ظلم و ستم ایستاده اند و شاهد تحولات غیرقابل پیش بینی هستیم.
 
شمس یادآور شد: هر روز شاهدیم که ایستادگی و مقاومت مردم در برابر زورگویان گسترش می یابد و صدور انقلاب از هدایای الهی است که باید شکرگزار آن باشیم.
 
رئیس سازمان حراست کل کشور با اشاره با خدمات ارزشمند دولت خدمتگزار در عرصه سازندگی و عمران کشور یادآور شد: امروز با نگاه عدالت محورانه دولت شاهد سازندگی و عمران در مناطق محروم کشور و اقتدار و سرافرازی ایران اسلامی هستیم و این خدمات الگویی برای دیگر کشورهاست.
 
وی گفت: برغم همه تحریم ها و دشمنی های استکبار جهانی هر روز شاهد افتخاری از سوی دانشمندان ایرانی در عرصه های فناوری، علمی، نانو، انرژی هسته ای، هوا فضا، نظامی و تکنولوژی های برتر جهانی هستیم.
 
شمس خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی بدانند که ایران اسلامی همچون شجره ای طیبه هر روز بالنده و سرافرازانه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته و با راه اندازی فتنه و جنگ نرم هم نخواهند توانست در اتحاد ملت خللی ایجاد کنند و انقلاب به حرکت بالنده خود ادامه خواهد داد.
کد مطلب 1252320

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