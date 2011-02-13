حذف فدراسیون راگبی عجولانه و دور از تدبیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری در جمع خبرنگاران در ساری افزود: رشته های ورزشی راگبی و کریکت جوانان بسیاری را به سوی خود جذب کرده است و در میادین کشوری و بین المللی دستاوردهایی مطلوبی داشته است.

وی حذف فدراسیون راگبی و کریکت از سوی سازمان تربیت بدنی را کاری عجولانه و دور از تدبیرعنوان کرد و گفت: با توجه به تلاشهای فدراسیون راگبی و کریکت برای جذب جوانان به این دو رشته، اقدام فوق تبعات مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.



نماینده مردم ساری در خانه ملت تصریح کرد: پسندیده است مسئولان تربیت بدنی در خصوص این اقدام عجولانه تدبیر مناسبی اتخاذ کنند تا مخاطبان این دو رشته مهیج ورزشی دلسرد نشوند.



شجاعی با طرح این سئوال که با توجه به ایجاد وزارتخانه ورزش و جوانان چه اصراری بر حذف فدراسیون راگبی و کریکت وجود دارد، خاطرنشان کرد: بهتر است تصمیم گیری دراین خصوص پس از معرفی وزیر ورزش و امور جوانان و با تامل بیشتری صورت گیرد چراکه وزارت ورزش و جوانان دامنه گسترده تری دارد.



وی افزود: اگر قرار بر این است که این فدراسیون حذف شود نباید از ابتدا مجوز تاسیس می گرفت تا خیل عظیمی از جوانان را به خود جذب کند.



شجاعی با بیان اینکه امروز دوره این نوع نامهربانی ها در ورزش نیست، اظهار داشت: بهتر بود قبل از حذف فدراسیون توسط سازمان تربیت بدنی نظرسنجی عمومی از هیئتها، ورزشکاران و سایر مخاطبان این دو رشته صورت می گرفت.

