وضعیت اشتغال در مازندران مناسب نیست

نصرالله دریابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هزاران کارگر در استان وجود دارند که به واسطه مشکلات متعدد مالی واحدهایشان چندین ماه حقوق خود را دریافت نکردند.

وی خاطر نشان کرد: اوضاع و احوال اشتغال در مازندران مناسب نیست و کارگران از وضعیت نامناسب معیشتی برخوردار هستند.



دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه واقعا اشتغال و تولید در استان از طریق خط بندی های سیاسی و جناحی قابلیت اجرا ندارد تصریح کرد: حیات، پویایی، اقتدار و ابهت هر کشوری به تولید متوازن و اثرگذار و معیشت کارگران آن بستگی دارد.



دریابیگی از مسئولان ارشد استان خواست تا در آستانه شب عید به داد کارگران مازندران برسند.



وی افزود: مازندران استانی ولایتمدار بوده و نباید هنوز مردم این خطه دغدغه ایجاد اشتغال برای جوانان و مشکلات کارگری را داشته باشند.



دریابیگی گفت: قالب مشکلات صنفی کارگران استانی بوده و با مشارکت مدیران استانی قابل رفع خواهد بود.

