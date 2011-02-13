  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۸

وضعیت اشتغال در مازندران مناسب نیست

وضعیت اشتغال در مازندران مناسب نیست

ساری - خبرگزاری مهر: عضو سابق شورای اسلامی کار کشور از وضعیت نامناسب و احوالات ناخوشایند معیشتی کارگران مازندران ابراز ناخرسندی کرد.

نصرالله دریابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هزاران کارگر در استان وجود دارند که به واسطه مشکلات متعدد مالی واحدهایشان چندین ماه حقوق خود را دریافت نکردند.

وی خاطر نشان کرد: اوضاع و احوال اشتغال در مازندران مناسب نیست و کارگران از وضعیت نامناسب معیشتی برخوردار هستند.
 
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اینکه واقعا اشتغال و تولید در استان از طریق خط بندی های سیاسی و جناحی قابلیت اجرا ندارد تصریح کرد: حیات، پویایی، اقتدار و ابهت هر کشوری به تولید متوازن و اثرگذار و معیشت کارگران آن بستگی دارد.
 
دریابیگی از مسئولان ارشد استان خواست تا در آستانه شب عید به داد کارگران مازندران  برسند.
 
وی افزود: مازندران استانی ولایتمدار بوده و نباید هنوز مردم این خطه دغدغه ایجاد اشتغال برای جوانان و مشکلات کارگری را داشته باشند.
 
دریابیگی گفت: قالب مشکلات صنفی کارگران استانی بوده و با مشارکت مدیران استانی قابل رفع خواهد بود.
 
کد مطلب 1252324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها