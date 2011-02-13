800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن انجام می شود

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی مازندران در سالهای 87 و 88 به ترتیب 450 و 750 میلیارد تومان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه هزار و 200 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در مازندران فعال بوده که از حیث واحدهای دارای بهره برداری صنعتی، مازندران رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.



رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به فعالیت 100 واحد قطعه سازی در استان تصریح کرد: حجم فروش قطعات سازان خودرو مازندران به خودروسازان در رتبه چهارم کشور قرار دارد.



هاشم پور با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری قطعه سازان خودرو مازندران بالغ بر 750 میلیارد تومان است یادآور شد: این فعالان حوزه صنعت سال گذشته 800 میلیارد تومان فروش داشتند.



وی با اعلام اینکه صنعتگران مازندرانی رتبه چهارم تولید ام دی اف، نئوپان و کاغذ را در کشور به خود اختصاص دادند افزود: 44 درصد نیاز نئوپان و کاغذ کشور از مازندران تامین می شود.



وی با بیان اینکه دهها متقاضی احداث واحد صنعتی در غرب مازندران در انتظار دریافت زمین در شهرکهای صنعتی هستند اظهار داشت: مازندران جاذبه سرمایه گذاری صنعتی و معدنی را به اندازه مکفی دارد.



رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه دو هزار و 575 واحد صنعتی در مازندران با پیشرفت فیزیکی 10 تا 90 درصد در آستانه بهره برداری قرار دارند تصریح کرد: این واحدها با دو هزار میلیارد تومان اعتبار می توانند ظرف یکسال آینده بهره برداری شده و زمینه اشتغال 86 هزار نفر را در مازندران فراهم کنند.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

