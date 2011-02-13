11 پروژه مخابراتی در سبزوار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بهروز محفوظی مدیر مخابرات سبزوار عصر شنبه در حاشیه آئین افتتاح کافوی نوری مرکز سربداران این شهرستان گفت: با ایجاد 17 کافوی نوری به عنوان یکی از پروژه های افتتاحی این ایام، افزایش ظرفیت هفت هزار و 400 شماره ای در سبزوار خواهیم داشت.

وی افزود: از 17 کافوی نوری ایجاد شده در سبزوار 14 کافوی آن در مرکز سربداران و سه کافو در جنوب شهر سبزوار در مرکز شاهد راه اندازی شده است.

مدیر مخابرات سبزوار راه اندازی رسمی GPRS و MMS همراه اول، راه انداری تلفن بی سیم روستای عادل، GSM و WLL روستای سراچه، تعویض سوئیچ در روستاهای باغجر، شامکان، علی آباد شور و مچ، آغاز واگذاری ADSL از طریق مخابرات سبزوار و حدود 50 هزار متر توسعه شبکه کابل را از دیگر پروژه های افتتاحی این مدیریت در ایام دهه فجر امسال ذکر کرد.

محفوظی خاطر نشان کرد: واگذاری ADSL در سبزوار از طریق پنج مرکز تلفن شهری به کلیه مشترکان مخابرات انجام می شود که مزیت دریافت این سرویس از مخابرات در مقایسه با شرکت های خصوصی ظرفیت نامحدود دانلود در تمام طول مدت قرارداد است.

