23 پروژه جهاد کشاورزی خوشاب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، محمد حسین آبادی مدیر جهاد کشاورزی سبزوار عصر شنبه در آئین افتتاح ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب اظهار داشت: ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب در دو طبقه با 600 متر زیربنا و یک میلیارد و 50 میلیون ریال هزینه احداث شده است.

وی ادامه داد: دیگر پروژه های افتتاح شده در این شهرستان شامل پروژه های آبیاری تحت فشار قطره ای در 70 هکتار، مرغداری تمام اتوماتیک 35 هزار قطعه ای در روستای چرو، گاوداری 35 راسی، احداث جاده بین مزارع با خودیاری اهالی در 10 کیلومتر، لوله گذاری چاه کشاورزی در 45 کیلومتر، احداث هفت مورد آبشخور و 10 استخر ذخیره آب کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار خاطر نشان کرد: این پروژه ها با مجموع اعتبار بالغ بر 12 میلیارد و 360 میلیون ریال به بهره برداری رسیده اند.

حسین آبادی 150 هزار دام سبک و پنج هزار و 500 راس دام سنگین، 20 واحد مرغداری صنعتی، 40 واحد گاوداری صنعتی، تولید روزانه سه هزار لیتر شیر، تولید یک هزار و 30 تن گوشت قرمز و دو هزار تن گوشت سفید در سال را از توانمندی های خوشاب در بخش دامداری عنوان کرد.

وی با اشاره به تولید دو هزار تن هندوانه بذری در این شهرستان افزود:60 درصد پسته،40 درصد جو و 78 درصد خربزه شهرستان بزرگ سبزوار در خوشاب است و 75 درصد محصولات کشاورزی این شهرستان بیمه هستند.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار توزیع چهار هزار و 200 تن کود در خوشاب را از فعالیت های مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار در این شهرستان تازه تاسیس ذکر کرد و گفت: این سهمیه دو هزار و 600 تن بود که با پیگیری انجام شده به میزان کنونی افزایش یافت.

