نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و مخابرات در مشهد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد عصر دوشنبه در آیین اختتامیه این دو نمایشگاه بین المللی اظهار داشت: در مدت 5 روز برگزاری این دو نمایشگاه بیش از 60 هزار بازدید کننده متخصص و غیر متخصص از جدید ترین دستاورده های حوزه ICT بازدید کردند.

محمد سیدی که در جمع شرکت های برتر و نمونه این نمایشگاه سخن می گفت، ادامه داد: در این دوره علاوه بر حضور متخصصان حوزه ICT ، جمعیت قابل توجهی از علاقه مندان به فناوری های اطلاعاتی از نمایشگاه بازدید کردند که نسبت به سال های گذشته رشد قابل قبولی داشته است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به برگزاری چندین همایش تخصصی در حاشیه این دو نمایشگاه، افزود: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین های اداری و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و تکنولوژی ارتباطات ایران در مشهد بیش از 160 شرکت داخلی و خارجی در مساحت 10 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی جدید ترین دستاورده های خود در حوزه تجهیزات ارتباطی و فناوری های اطلاعاتی را به نمایش گذاشتند.

سیدی توجه به رویدادهای علمی و انتقال دانش فنی را مهمترین هدف از برگزاری این دو نمایشگاه خواند و تصریح کرد: در همین راستا کارگاه های آموزشی در حوزه های امنیت داده ها، وب معنایی و داده های پیوندی، موتورهای جستجو (SEO)، بهینه سازی وب گاه ها، جاسوسی در فضای سایبر و مدیریت امنیت اطلاعات در حاشیه این نمایشگاه ها برگزار شد.

در ادامه این مراسم 24 شرکت برتر از میان 160 شرکت حاضر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین های اداری و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و تکنولوژی ارتباطات ایران در مشهد که براساس معیار ها و استانداردهای نمایشگاهی انتخاب شده بودند به بیان نظرات و ایده های خود پرداختند و در پایان از تمامی آنان تقدیر شد.

تغییر زمان نمایشگاه کامپیوتر و مخابرات در تقویم نمایشگاهی و طبقه بندی کردن شرکت های حاضر به تناسب حوزه فعالیت در سالن های نمایشگاهی از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط غرفه داران برتر بود.

