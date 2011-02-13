شب شعر "هفت شهر عشق" در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید صمدی عصر در جمع خبرنگاران گفت: شب شعر هفت شهر عشق از 12 ربیع الاول الی 17 ربیع الاول در 7 شهرستان مرزی خراسان رضوی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این شبهای شعر در راستای وحدت و انسجام اسلامی در مدح پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد(ص) برگزار می شود.

صمدی در خصوص زمان برگزاری این جشنواره در این شهرستانها اظهار داشت: در شهرستان تایباد 26 بهمن ماه، کلات 27 بهمن ماه، درگز 28 بهمن ماه، سرخس 29 بهمن ماه، قوچان30 بهمن ماه، تربت جام یکم اسفندماه و خواف 2 اسفند ماه برگزار می شود.

وی افزود: در این شب شعرها ده شاعر شهرستانی شعرخوانی خواهند کرد و از یک شاعر برتر تقدیر می شود در شهرستانهای کلات، درگز و سرخس سعید بیابانکی از شاعران برتر کشوری، در شهرستانهای قوچان، تربت جام و خواف بیژن ارژن و در شهرستان تایباد شکوهی، گنجعلی، موید، شفق و عابدین زاده حضور دارند.

