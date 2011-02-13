علم و ادب به مصاف یکی از قدرتمندترین تیمهای لیگ برتر فوتسال می رود

حمید شاندیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: علم و ادب، در آخرین دیدار خود در این فصل از رقابتهای لیگ برتر در اصفهان به مصاف گیتی پسند می رود که یکی از پر مهره ترین تیمهای لیگ برتر فوتسال است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنم این دیدار برای بازیکنان ما فوق العاده سخت باشد چرا که گیتی پسند مدعی قهرمانی بود و برای اثبات شایستگی هایش، به میدان می رود.

سرمربی تیم فوتسال علم و ادب با بیان اینکه دیدار با گیتی پسند تأثیر چندانی بر جدول مسابقات ندارد، گفت: هرچند این دیدار از لحاظ جدولی تأثیری برای ما ندارد، با این وجود، سعی می کنیم در اصفهان با قدرت کامل به میدان برویم، تا بتوانیم نتیجه مناسبی را کسب کنیم.

وی همچنین در خصوص دیدار گذشته علم و ادب در مقابل تیم فوتسال حفاری اهواز بیان داشت: این دیدار بین دو تیم میانه جدول برگزار شد و بدلیل حساسیت های که از همین لحاظ داشت کسب سه امتیاز آن برای ما حائز اهمیت بود.

وی ادامه داد: البته تیم حفاری در دیدار رفت بسیار خوب کار کرد و برای ما دردسر ساز شد اما سعی کردیم در مسابقه برگشت این تیم را شکست دهیم، که خوشبختانه به مقصودمان هم رسیدیم.

سرمربی علم و ادب، با اشاره به اینکه تیمش را برای این مسابقه، فقط در چهار روز آماده کرده است، خاطرنشان کرد: تیم ما چهار روز پیش در یک دیدار نسبتا نفس گیر مقابل پرسپولیس تهران به میدان رفت و پیروز شد به همین دلیل مقدار بسیار زیادی از انرژی بازیکنانم تحلیل شده بود.

شاندیزی افزود: این در حالی است که حریف ما در دیدار گذشته به میدان نرفت و یک هفته استراحت داشت اما به هر صورتی که بود تیم را برای انجام یک مسابقه مطلوب آماده کردم.

