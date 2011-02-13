عمده‌ ترین دلیل افزایش آسیبها کاهش ارتباطات اجتماعی است

تهمینه شکیب شنبه شب در مراسم افتتاح اورژانس اجتماعی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: در درون خانواده نیز ارتباطات اعضا کاهش یافته و هر کس در خانواده به حال خود رها شده است که این وضعیت، بخصوص در جوانان آسیب ‌زا است.

وی گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که پدر و مادر به جای آوردن پول بیشتر و بالا بردن میزان مصرف خانواده، به روابط عاطفی فرزندان و ساختار روانی خانواده توجه کنند زیرا پول هدف زندگی نیست بلکه ابزاری برای زندگی است و اگر قرار باشد با افزایش پول، زندگی خانواده تضعیف شود، این ابزار، کارکرد خودش را نداشته است.

شکیب خاطر نشان کرد: البته افزایش آسیب‌های اجتماعی دلایل دیگری هم دارد که از جمله‌ آنها می‌توان به نبود آگاهی کافی نسبت به ازدواج در بین جوانان، تبلیغات رسانه‌ای منفی نسبت به وضعیت اجتماعی، سرخوردگی فکری و بحران هویتی جوانان و گسست بین نسلی اشاره کرد.

وی گفت: در این میان، مهم‌ ترین و تأثیرگذارترین علت افزایش بحران‌های اجتماعی، جنگ نرم است که در قالب هجوم رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی متجلی می‌شود.

