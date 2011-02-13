30 درصد فاز دوم نجم آباد - نظرآباد عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی رضوی عصر شنبه در مراسم افتتاح قطعه اول راه اصلی اشتهارد- نظرآباد افزود: احداث راه اصلی اشتهارد - نجم آباد - نظرآباد در دو مقطع تعریف شده است که امروز با حمایت نمایندگان، استاندار و دیگر مسئولین به مردم، شاهد افتتاح فاز اول این پروژه هستیم.

وی گفت: فاز اول این پروژه پس از افتتاح این راه، به بهره برداری خواهد رسید و این در حالیست که فاز دوم این پروژه با 30 درصد پیشرفت و کار عملیاتی پس از تامین اعتبار و حمایت از سوی مسئولین راه اندازی خواهد شد.

پروژه های مختلفی برای البرز در نظر گرفته شده است

وی تاکید کرد: با توجه به موقعیت سوق الجیشی استان البرز، پروژه های مختلفی برای این استان تازه تاسیس تعریف شده است.

رضوی در ادامه افزود: طی سه سفری که ریاست جمهور همراه با هیئت همراه خود از این استان داشتند، در هر سفر ریاست جمهور مصوباتی در خصوص راه اندازی و افتتاح پروژه هایی که به راه معطوف می شود به تصویب رسید.

مدیر کل راه و ترابری استان البرز اظهار داشت: با تامین اعتبار و حمایت های لازم از سوی مسئولین، امید است که کمربندی ای از اتوبان کرج - قزوین تا تهران - ساوه (از شمال به جنوب) کشیده شود.