نمایشگاههای تخصصی نقش اساسی در تحقق دولت الکترونیک دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی حکیم جوادی، شنبه شب در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین های اداری ایران و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و تکنولوژی ارتباطات ایران، در جمع خبرنگاران در مشهد اظهار داشت: نمایشگاه محلی برای عرضه جدیدترین خدمات و سرویس ها به شمار می رود اما آنچه باید به طور جدی بدان پرداخته شود این است که نمایشگاه زمانی یک مرجع تخصصی محسوب می شود که از کیفیت و محتوای قابل توجه ای برخوردار باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: دعوت از شرکت های توانمند و ارائه محتواهای جدید نقش بسیار موثری در کیفیت برگزاری نمایشگاه دارند زیرا این محتوی است که نیاز بازدید کننده را تامین می کند.

وی با اشاره به حضور بیش از 160 شرکت در سیزدهمین دوره نمایشگاه کامپیوتر ایران در مشهد، تاکید کرد: با توجه به اینکه سالانه 50 عنوان نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود می توان گفت در حوزه فناوری اطلاعات این نمایشگاه از قدرت و کیفیت مناسبی برخوردار است و بر اساس بازدید صورت گرفته از این نمایشگاه نیز می توان ادعا کرد که نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گذشته از کیفیت بیشتری برخوردار بوده است.

حکیم جوادی در خصوص وضعیت خراسان رضوی در زمینه فناوری اطلاعات بیان داشت: بخش عمده کار ما در فناوری اطلاعات، فرهنگ سازی، آموزش و آگاه سازی است و خوشبختانه خراسان رضوی در این امر پیشتاز بوده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تحریم ها در بازار سخت افزار و نرم افزار ایران تاثیر گذار بوده است، گفت: با حضور در این نمایشگاه تاثیری از تحریم ها در بازار سخت افزار و نرم افزار ایران نمی بینم، زیرا بسیاری از نیازهای کشور توسط شرکت های فناور و بخش های تحقیقاتی داخلی تامین می شود و علیرغم اینکه فناوری اطلاعات با تکنولوژی های روز سرو کار دارد در این حوزه با مشکل مواجه بوده و تا امروز مساله تحریم چندان احساس نشده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی فناوری اطلاعات اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها باید نقش مثبتی بر روی فناوری داشته باشد؛ زیرا یکی از فناوری هایی که می تواند به کشور کمک کند، دورکاری بوده و یکی از فناوری هایی که می تواند این مهم را تحقق بخشد، فناوری اطلاعات است.



وی تصریح کرد: با گسترش دورکاری از حجم سفرهای درون شهری کاسته می شود و در نتیجه سوخت کمتری صرف می شود، بنابراین دست اندرکاران این حوزه باید بدانند هدفمند کردن یارانه ها برای ما در بخش فناوری اطلاعات یک فرصت است.

