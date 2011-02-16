همایش مهدویت در کرج برگزار شد

حجت الاسلام محمد رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، هدف از برپایی این همایش را در درجه نخست پرداختن به مباحث مهدویت و فرق انحرافی و در درجه دوم معرفی بنیاد مهدویت در سطح استان بیان کرد.

وی از حجت الاسلام محسن قرائتی،‌ آیت الله محسن کازرونی و حجت الاسلام محمدرضا نصوری بعنوان سخنرانان برجسته مدعو به همایش نام برد و اضافه کرد: ضرورت طرح مباحث مهدویت، بررسی فرقه های انحرافی و مدعیان دروغین در کنار پخش مستندات جمع آوری شده از موضوعات اصلی سخنرانان این مراسم خواهد بود.

مدیر بنیاد مهدویت البرز یادآور شد: استاندار،‌ مدیران کل،‌ طلاب و روحانیون، مدیران کانون های مساجد و دارالقرآن های سطح استان،‌ مدیران حوزه های علمیه، فرماندهان بسیج و سپاه، ‌روسای دانشگاه ها و مسئولین نهادها از جمله شرکت کنندگان دعوت شده به این همایش بودند.

حجت الاسلام عسگری با اشاره به سابقه تاسیس بنیاد مهدویت در سال 79 در استان قم، از راه اندازی شعبه استان البرز این بنیاد خبر داد و افزود: از فعالیت این شعبه در استان که تحت ریاست آیت الله کازرونی بعنوان مدیر هیئت مدیره است حدود پنج ماه می گذرد.

مدیر بنیاد مهدویت استان البرز دیگر اعضای هیئت مدیره شعبه استان البرز را مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،‌ ‌مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه البرز، مدیر بنیاد، رئیس سازمان تبلیغات،‌استاندار،‌ مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه و دانشگاه ذکر کرد.

وی با بیان اینکه بنیاد، متولی آموزش معارف مهدویت در سطح کشور است و محور فعالیت آن تنها آموزشی است، خاطرنشان کرد: از مهمترین فعالیتهای این مرکز مشارکت در تشکیل کانون های مهدویت در دانشگاه ها است که تا کنون در استان البرز دو دانشگاه تربیت معلم و پردیس کشاورزی از آموزش های بنیاد در این خصوص بهره مند شده اند.