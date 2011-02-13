نخستین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج تهران و البرز فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سازمان بسیج هنرمندان استان تهران و البرز نخستین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج را در پنج رشته برگزار می کند.

موضوع این جشنواره که با هدف شکوفایی، شناسایی و بسترسازی مناسب جهت بالندگی هرچه بیشتر هنرمندان بسیجی و تاکید بر پاسداشت مفاهیم دینی برگزار می شود، آزاد عنوان شده و آمده است که پرداختن به موضوعات ارزشی در آثار از اولویت برخوردار است.

رشته های نقاشی، سفال و سرامیک، خوشنویسی، عکس و کاریکاتور از رشته های در نظر گرفته شده برای برپایی این جشنواره است.

آخرین مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج که از 10 تا 20 اسفندماه برگزار می شود 5 اسفندماه ذکر شده است.

علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در کرج، میدان والفجر، کوچه گلها، مجتمع معراج ارسال کنند.