بازنگری در اهداف نظام صنفی یارانه ای در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهردر مشهد، پرویز رحمتی شنبه شب در جمع خبرنگاران در مشهد گفت: این بازنگری ها باید با رویکرد هماهنگ کردن برنامه های سازمان نظام صنفی یارانه ای با اهداف و رویکرد های برنامه پنجم توسعه کشور صورت گیرد.

وی با اشاره به پیشرفت سریع کشور به سمت استفاده از خدمات الکترونیک تصریح کرد: توجه به این موضوع و هماهنگ کردن برنامه های این سازمان با دولت در راستای تحقق هرچه سریع تر و بهتر دولت الکترونیک از دیگر اهداف سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور است.

رحمتی مهمترین دغدغه سازمان های نظام صنفی رایانه ای در استان ها را نگاه مسئولان به حوزه ICT عنوان کرد و افزود: در خراسان رضوی جلسات متعددی با مسئولان استانداری و ادارات کل مرتبط با فناوری اطلاعات و نمایشگاه بین المللی مشهد گذاشته شد که هماهنگی و همکاری این این مجموعه ها در جهت زمینه سازی برای پیشرفت ICT بسیار قابل تحسین بود.



رئیس سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور استفاده از ظرفیت های خراسان رضوی در سطح ملی و بین المللی را از انتظارات نظام صنفی یارانه ای خواند و اظهار داشت: با وجود ظرفیت های بالای اقتصادی به ویژه نمایشگاه بین المللی مشهد انتظار می رود به منظور توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی و فعال تر کردن حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی از این ویژگی ها به نحو شایسته تر بهره برداری شود.

وی در ادامه به سطح کیفی بیش از انتظار سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین های اداری ایران و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و تکنولوژی ارتباطات ایران در مشهد اشاره کرد و گفت: عرضه محصولات متنوع، حضور بیش از 160 شرکت کننده و به ویژه حضور نمایندگانی از کشور های تایوان، مالزی، ژاپن و کره جنوبی، از جمله نقاط قوت این دو نمایشگاه بود.

