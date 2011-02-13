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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۴

دو متن کهن فارسی بازنویسی می‌شود

دو متن کهن فارسی بازنویسی می‌شود

در ادامه انتشار کتابهای مجموعه قندپارسی توسط موسسه جهان کتاب دو کتاب دیگر از متون کهن ادبیات فارسی به زبان امروزی بازنویسی می‌شود.

مجید رهبانی یکی از مسئولان انتشارات موسسه فرهنگی هنری "جهان کتاب"  در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون دو عنوان "چهار کمان و یک تیر" و " باغ زندگانی" از مجموعه قند پارسی منتشر شده است که انتشار دو عنوان دیگر از این مجموعه را در دستور کار داریم.

وی گفت: یکی از این کتابها "سرزمین عیاران" نام دارد که گزیده‌ای درباره تاریخ سرزمین سیستان است. محمدحسین مجدم تدوین کننده این کتاب، از طریق منابع و کتابهای مرجع موجود، اطلاعات دقیقی از شخصیت‌های این متن کهن بدست آورده است. این کتاب مانند دیگر کتابهای مجموعه، داستان را از زمان خلقت انسان آغاز می‌کند و عمده مطالب کتاب مربوط به قرون پنجم و ششم هجری است.

رهبانی افزود: نویسنده این کتاب کهن، ناشناس است و در این کتاب به عهد سامانیان، صفاریان و خلفای بنی امیه و عباسی پرداخته است. ملک‌الشعرای بهار معتقد بوده‌است نویسنده این کتاب گمنام بوده و باید بین قرون پنجم و ششم هجری زیسته باشد. مجدم در مقدمه‌ای که در ابتدای کتاب آورده به بیان نکات مشابهی پرداخته است.

این مسئول موسسه جهان کتاب گفت: "سرزمین عیاران" با 176 صفحه حاوی حکایت‌های جالبی است که ترکیبات عربی آن برای مخاطب ترجمه شده است. تاریخ‌ها در متون کهن با حروف نوشته می‌شدند و در این کتاب به صورت هجری هستند.

رهبانی در ادامه گفت : کتاب دیگر گزیده‌ای از متن تاریخی کلیله و دمنه است. هنوز برای کتاب عنوان قطعی در نظر نگرفته‌ایم. این کتاب نیز نتیجه فعالیت محمدحسین مجدم است و بعد از "سرزمین عیاران" منتشر می‌شود. احتمالا "گزیده کلیله و منه" عنوان فرعی آن شده و برای آن نام دیگری انتخاب شود.

وی ادامه داد: گزیده متن کلیله و دمنه 260 صفحه خواهد داشت و احتمالا این هفته برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شود. "سرزمین عیاران" نیز حدود 2 ماه است که در ارشاد در انتظار مجوز است. هر دو کتاب راحت‌خوان بوده و همه مخاطبان می‌توانند با متن آنها ارتباط برقرار کنند. به علاوه جملات عربی کتاب اعراب‌گذاری شده‌اند .

قند پارسی مجموعه‌ای است که با بازنویسی متون قدیمی ادبی به زبان امروزی و شرح و تفصیل این متون، مخاطب را بیش از پیش با مفاخر ادبیات فارسی آشنا می‌کند.

کد مطلب 1252338

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