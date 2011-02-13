مجید رهبانی یکی از مسئولان انتشارات موسسه فرهنگی هنری "جهان کتاب" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون دو عنوان "چهار کمان و یک تیر" و " باغ زندگانی" از مجموعه قند پارسی منتشر شده است که انتشار دو عنوان دیگر از این مجموعه را در دستور کار داریم.

وی گفت: یکی از این کتابها "سرزمین عیاران" نام دارد که گزیده‌ای درباره تاریخ سرزمین سیستان است. محمدحسین مجدم تدوین کننده این کتاب، از طریق منابع و کتابهای مرجع موجود، اطلاعات دقیقی از شخصیت‌های این متن کهن بدست آورده است. این کتاب مانند دیگر کتابهای مجموعه، داستان را از زمان خلقت انسان آغاز می‌کند و عمده مطالب کتاب مربوط به قرون پنجم و ششم هجری است.

رهبانی افزود: نویسنده این کتاب کهن، ناشناس است و در این کتاب به عهد سامانیان، صفاریان و خلفای بنی امیه و عباسی پرداخته است. ملک‌الشعرای بهار معتقد بوده‌است نویسنده این کتاب گمنام بوده و باید بین قرون پنجم و ششم هجری زیسته باشد. مجدم در مقدمه‌ای که در ابتدای کتاب آورده به بیان نکات مشابهی پرداخته است.

این مسئول موسسه جهان کتاب گفت: "سرزمین عیاران" با 176 صفحه حاوی حکایت‌های جالبی است که ترکیبات عربی آن برای مخاطب ترجمه شده است. تاریخ‌ها در متون کهن با حروف نوشته می‌شدند و در این کتاب به صورت هجری هستند.

رهبانی در ادامه گفت : کتاب دیگر گزیده‌ای از متن تاریخی کلیله و دمنه است. هنوز برای کتاب عنوان قطعی در نظر نگرفته‌ایم. این کتاب نیز نتیجه فعالیت محمدحسین مجدم است و بعد از "سرزمین عیاران" منتشر می‌شود. احتمالا "گزیده کلیله و منه" عنوان فرعی آن شده و برای آن نام دیگری انتخاب شود.

وی ادامه داد: گزیده متن کلیله و دمنه 260 صفحه خواهد داشت و احتمالا این هفته برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شود. "سرزمین عیاران" نیز حدود 2 ماه است که در ارشاد در انتظار مجوز است. هر دو کتاب راحت‌خوان بوده و همه مخاطبان می‌توانند با متن آنها ارتباط برقرار کنند. به علاوه جملات عربی کتاب اعراب‌گذاری شده‌اند .

قند پارسی مجموعه‌ای است که با بازنویسی متون قدیمی ادبی به زبان امروزی و شرح و تفصیل این متون، مخاطب را بیش از پیش با مفاخر ادبیات فارسی آشنا می‌کند.