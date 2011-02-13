ساختمان مرکزی صنایع و معادن خراسان رضوی بنام سردار شوشتری نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدحسین احمدی، هدف ازنامگذاری ‏صورت گرفته را ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس و ادامه راه این عزیران، اعلام کرد.‏

وی گفت: در برنامه ریزی صورت گرفته و با همکاری مشاور امور ایثارگران وزارت صنایع و معادن، ‏مقرر شده است که سایر ساختمانهای ادارات صنایع و معادن در شهرستانهای استان نیز به نام مبارک تنی ‏چند از سرداران شهید دوران دفاع مقدس، ازجمله سردار شهید ابوالفضل رفیعی نامگذاری شود.

شهید شوشتری از سرداران دلاور 8 سال دفاع مقدس بود که سال گذشته، در پی یک عملیا ت تروریستی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.