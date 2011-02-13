بازسازی خطوط لوله گاز صادراتی به ترکیه/ تشریح دلایل انفجار خطوط لوله گاز

جواد اوجی در گفتگو با مهر با اشاره به انفجار همزمان سه خط لوله سراسری انتقال گاز طبیعی ایران در جمعه هفته گذشته، گفت: این انفجار در 30 کیلومتری شهر قم به وقوع پیوست که آتش سوزی و انفجار خطوط لوله گاز هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه با انفجار این سه خط لوله سراسری در مجموع از انتقال روزانه 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به استانهای شمال و شمالغربی کشور جلوگیری کرد، اظهار داشت: با این وجود با تشکیل ستاد بحران در سطح وزارت نفت و بسیج کردن تمامی امکانات تعمیرات خطوط آسیب دیده از ساعات اولیه حادثه آغاز شد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با وجود انفجار در سه خط لوله اصلی انتقال گاز اما هیچ گونه افت فشار و یا قطعی گاز در سطح شبکه سراسری به وجود نیامد، تصریح کرد: با خروج این خطوط لوله از مدار بهره برداری یکسری تغییرات آرایشی جدید در سطح شبکه سراسری برای انتقال گاز از جنوب به شمال کشور به وجود آمد.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت تاکید کرد: در مرکز دیسچینگ شرکت ملی گاز با اعمال مدیریت و تغییر آرایش خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار امکان تامین گاز طبیعی تمامی مشترکان فراهم شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز، انفجار در خطوط لوله هیچ تاثیری در روند صادرات گاز ایران به ترکیه و سایر کشورهای همسایه هم نگذاشته است.

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت تعمیرات اساسی خطوط لوله آسیب دیده توضیح داد: تعمیر خط لوله اول سراسری در 15 ساعت اول به پایان رسید و سپس تعمیرات دو خط لوله دیگر هم در مدت 24 ساعت انجام شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون تمامی خطوط لوله آسیب دیده در مدار بهره برداری قرار دارند، یادآور شد: در حالی در مدت 24 تا 36 ساعت تعمیرات خطوط لوله آسیب دیده انجام شده است که در سالجاری شرکت بوتاش ترکیه خطوط لوله آسیب دیده خود را در مدت 2 هفته تعمیر کرده بود.

اوجی با بیان اینکه دلایل انفجار این سه خط لوله گاز به هیچ وجه مسائل فنی و عملیاتی نبوده است، خاطر نشان کرد: هم اکنون دلایل وقوع این حادثه گازی توسط دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.

ساعت 5 و 50 دقیقه بامداد جمعه در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان استان قم سه خط لوله یکهزار پوندی انتقال گاز منفجر شده بود. انفجار همزمان خطوط لوله شهر قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از جنوب غربی این شهر را به شدت قرمز کرده بود.