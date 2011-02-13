از خاتم نبوت(ع) تا خاتم امامت(عج) در همایش مهدویت بررسی می شود

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: ظهور منجی بشریت با تبلور و تحقق مفهوم ناب انتظار، حیات بخش اسلام ناب محمدی (ص)، امیدبخش دلخسته گان و روشنی بخش جان دلسوختگان است.

به گفته آشنا، قرن حاضر را می توان قرن تبادل اندیشه ها خواند؛ قرنی که از سویی به انتشار اندیشه های مادی گرایانه و ضد دینی پرداخته و از سویی دیگر در آن اندیشه اسلامی و شیعی با محوریت غدیر و مهدویت معرفی و ترویج می شود.

آشنا اسلام را منادی عدالت خواهی، اخلاق، انسانیت، خدامحوری و خدمت به بندگان خدا ذکر کرد.

وی در ادامه مقابله با ظلم و استعمار را بنیان و اساس این نوع تفکر دینی خواند و اضافه کرد: در مقابل توسعه طلبی، هتک حرمت انسانیت، برتری جویی و استثمار ملت ها ریشه در تفکری دارد که محوریت آن را اندیشه های ضد دینی و انسان محوری تشکیل می دهند.

قادر آشنا با بیان اینکه این تقابل از ابتدای خلقت میان خیر و شر جریان داشته است افزود: در چنین فضای متضادی لازم است مردم با فرهنگ اسلامی بخصوص در حوزه انتظار و مهدویت به درستی آگاهی داشته و از تفکر سیاسی شیعه هر چه بیشتر مطلع باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز لزوم روشنگری در جامعه را یاد آور شد و خاطرنشان کرد: هر چقدر پاسخ به شبهات منطقی تر صورت گیرد و افکار انحرافی بخصوص گروه های ضاله و فرق نوظهور با تمسک به فرهنگ غنی عصمت و امامت به مردم شناسانده شود شاهد توسعه فرهنگ دینی و اسلام ناب محمدی(ص) در میان جامعه و جوانان خواهیم بود.

آشنا تاکید کرد: لازم است تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی به این مهم توجه نموده و از هیچ کوششی برای نشر اندیشه اسلامی در جامعه دریغ نورزند.

وی برپایی این همایش بعنوان نخستین اقدام بنیاد مهدویت در استان را با توجه به موضوع آن بسیار مهم و ضروری ارزیابی کرد و افزود: موضوع مهدویت و شناسایی فرق ضاله و نوظهور در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح گردید و مقرر شد اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی در این زمینه با بنیاد مهدویت هماهنگی و همکاری تنگاتنگی داشته باشند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: سخنرانی صاحب نظران و سخنوران برجسته همچون حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، آیه الله محسن کازرونی و حجت الاسلام والمسلمین نصوری در این همایش موجب توسعه اندیشه مهدویت و تبیین جایگاه اسلام و امامت در جامعه خواهد بود.