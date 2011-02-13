رسانه دیجیتالی بهترین راه انتقال مفاهیم معنوی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با بیان اینکه حفظ بقای جامعه در گرو ارتباط تنگاتنگ با خداوند است، گفت: نماز موجب تکامل روح انسان و جامعه می‌شود و در این راستا وظیفه همه اقشار جامعه است که برای حفظ این میراث گرانقدر باقی‌مانده از ائمه تلاش کنند.



وی با بیان اینکه نماز از ابزارهای کلیدی و موجب رابطه خالق و مخلوق می‌شود، بیان داشت‌: نماز موجب تکامل و آرامش روحی بشر می‌شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه‌های مختلف گسترش فرهنگ صحیح نماز در جامعه گفت: بهترین راه انتقال مفاهیم معنوی از طریق رسانه‌های دیجیتالی و تصویری است.



وی تأکید کرد: نماز صیقل دهنده روح انسان است و با کمی تأمل در می‌یابیم که اگر جامعه‌ای بخواهد روح معنوی خود را حفظ کند باید در گسترش فرهنگ نماز از راه‌های مختلف تلاش کند.



وی ادامه داد: جامعه اسلامی ما باید با گسترش فرهنگ اصیل نماز در میان اقشار مختلف مردم به جامعه نمازی تبدیل شود.



بنایی با اشاره به اینکه نماز آسانترین و کوتاه ترین راه ارتباطی بین انسان و خداوند است، ابراز داشت: هر شخصی به سهولت می‌تواند در هر نقطه و حالتی که هست با خدا ارتباط برقرار کند و نیاز به هیچگونه تشریفات ندارد.



وی در ادامه تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که از هرکسی به میزان ظرفیت و توان وی انتظار عبادت خداوند را داشت.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی پیش داوری‌های عوامانه اشخاص در جامعه گفت: نباید افراد را به دلیل عدم تشابه عبادتشان با برخی الگوهای اسلامی همچون ائمه اطهار ودیگر پیشوایان دینی و انقلابی مورد سرزنش قرار داد چرا که خدامند عبادت هر شخص را اندازه توان و معرفتش می‌پذیرد.