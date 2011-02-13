ایمپلنتهای غیراستاندارد در دهان ایرانیها/ ایمپلنت چینی هم آمد

مهندس روح الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود کمیته بین المللی ایمپلنت (ITI) در دنیا که 500 نفر عضو دارد، افزود: اعضای این کمیته را پزشکان، دندانپزشکان، مهندسین پزشکی، محققین و پژوهشگران حوزه دهان و دندان و تشکیل می دهند که هدفشان به روز رسانی اطلاعات و تکنولوژی ایمپلنت در جهان است.

نوروزی که مدرک مهندسی پزشکی دارد از سوئیس به عنوان اولین کشوری که تکنولوژی ایمپلنت را ساخته است، نام برد و گفت: البته تنها یک مورد از ایمپلنتهای این کشور مورد تایید ITI است. چون تکنولوژی ایمپلنت در 25 سال گذشته تغییر کرده و هم اکنون برخی کشورهای دنیا تکنولوژی ساخت ایمپلنت را دارند.

وی از ورود برخی کشورهای آسیای شرقی مثل کره و چین به تکنولوژی ساخت ایمپلنت خبر داد و افزود: متاسفانه برخی از این ایمپلنتها نامرغوب و غیراستاندارد است و همین مسئله می تواند سلامت کسانی که این قبیل ایمپلنتها را در فک و دهان خود قرار می دهند، به طور جدی تهدید کند.

عضو انجمن ایمپلنت لوژی ایران با اشاره به گزارشهای وزارت بهداشت و آمارهایی که در زمینه استفاده از ایمپلنت در کشور وجود دارد، گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال حدود 500 هزار واحد ایمپلنت در دهان و فک افراد کاشته شود که 50 درصد این تعداد مورد تایید کمیته بین المللی ایمپلنت است.

نوروزی در مورد وضعیت 50 درصد دیگر ایمپلنتها که مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: 10 درصد از این ایمپلنتها نیز در وضعیت خوبی قرار دارند اما 40 درصد آنها غیراستاندارد است که فقط به لحاظ قیمت پایین مورد استفاده می گیرد.

وی با تاکید بر تخصص روش کاشت دندان، گفت: این کار نمی تواند توسط دندانپزشک عمومی انجام شود زیرا از ویژگی و حساسیت خاصی برخوردار است.

این مهندس پزشکی درباره عوارض ایمپلنتهای غیراستاندارد که مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: تحلیل استخوان فک، بروز عفونت و... از جمله عوارضی است که می تواند در اثر استفاده از ایمپلنتهای غیراستاندارد بروز کند. ضمن اینکه هزینه های زیادی بابت درمان این عوارض باید از سوی بیمار پرداخت شود.

نوروزی با تاکید بر اینکه نمی توان حساسیتهای ایمپلنت را نادیده گرفت، گفت: ایمپلنت در تماس مستقیم با جسم قرار دارد که استفاده از ایمپلنتهای غیراستاندارد می تواند مشکلات و عارضه های متعددی را به وجود بیاورد.

وی با اشاره به براده های ریز که روی ایمپلنتها قرار دارد، افزود: ناشی بودن دندان پزشک در هنگام کاشت ایمپلنت در دهان فرد باعث شده این قطعا ریز که تیتانیوم هستند، وارد چشم شده و منجر به نابینایی شود.

نوروزی با اعلام اینکه 10 مدل ایمپلنت کره ای وارد کشور شده است، نسبت به ساخت این تکنولوژی توسط چینی ها هشدار داد و گفت: کاربرد نادرست این تکنولوژی و استفاده از ایمپلنتهای غیراستاندارد می تواند باعث قطع عصب شود.

وی با اشاره به تاسیس انجمن ایمپلنت لوژی ایران بعد از 20 سال در کشور، اظهارداشت: یکی از اهداف اولیه این انجمن، جلوگیری از واردات ایمپلنتهای غیراستاندارد و نامرغوب به کشور است.