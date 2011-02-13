هفته فرهنگی ایران در تایلند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک، در مراسم افتتاحیه آیت الله شاهرخی نماینده رهبر معظم انقلاب، سفیر جمهوری اسلامی ایران، رایزن فرهنگی، برخی نمایندگان مجلس تایلند،استاندار، رئیس دانشگاه، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار، نمایندگانی از 6 دانشگاه مهم تایلند، بنیاد شیخ احمد قمی و گروه کثیری از اساتید و دانشگاهیان و مسلمانان منطقه حضور داشتند.

پس از ادای احترام به مقام شیخ احمد قمی با نثارگل، سفیر و رایزن فرهنگی ایران به همراه رئیس دانشگاه و استاندار آیوتایا در مصاحبه خبری با خبرنگاران کانالهای تلویزیونی سراسری 7 و 11 تایلند و نیز روزنامه های منطقه شرکت کرده و به سئوالات آنان پاسخ دادند که مشروح مصاحبه از کانالهای یاد شده پخش شد.





در این مراسم که با حضور بیش از 700 تن از مدعوین و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد رئیس دانشگاه با خوشامدگویی و اظهار خرسندی از برگزاری هفته فرهنگی ایران در تایلند، سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و خواستار گسترش روابط فرهنگی دو جانبه شد.



سپس رایزن فرهنگی کشورمان گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و با حضور گسترده مردم صلح دوست و عدالت خواه ایران به پیروزی رسید و نجربه خوبی برای گسترش عدالت ، امنیت و عاقبت به خیری فراروی مردم جهان قرار داد.



در ادامه آیت الله شاهرخی نماینده ولی فقیه با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به همه آزادیخواهان با اشاره به آیات قرآن کریم نقش تاریخ نگاری و انتقال تجارب به آیندگان را برشمرد و پیشرفت بشریت را ناشی از حفظ تجربه تاریخی و بکارگیری آن دانست و تبادل فرهنگی را سرمایه رشد و ترقی ملتها خواند.



سپس سفیر ایران با تحلیل انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی تجربه های فرهنگی مشترک دو کشور را سرمایه گسترش روابط دوجانبه خواند و گفت ملتها نیازمند شناخت جدیدی از یکدیگر هستند و مهمترین شناخت، شناخت فرهنگی است که از طریق هفته فرهنگی قابل دستیابی است.





در ادامه برنامه لباسهای محلی ایرانی شامل کردی، بلوجی، ترکی، شمالی، ترکمانی و جنوبی و... توسط دانشجویان تایلندی به نمایش گذاشته شد که مورد تشویق و توجه حضار قرار گرفت در هنگام نمایش لباسها مجری برنامه به توصیف مناطق مختلف جغرافیایی ایران و فرهنگ بومی آن مناطق پرداخت.



سپس حضارو میهمانان ویژه از نمایشگاه عکس، صنایع دستی، کتاب، فرش و نقاشی دیدن کردند که در این بخش هنرمند نقاش ایران به طور زنده نقاشی دوران صفوی را در معرض دید بینندگان قرار داد.



در سالن سینمای دانشگاه نیز نمایش فیلمهای ایرانی آغاز شد.