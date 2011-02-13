بروز 300 هزار مورد عفونت ریوی ناشی از دود تنباکو در کودکان ایرانی

دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه استعمال مواد دخانی علاوه بر اینکه سلامت فرد مصرف کننده را تهدید می کند، باعث می شود افرادی که در معرض دود سیگار و... قرار دارند نیز به برخی بیماریها مبتلا شوند.

وی از کودکان به عنوان آسیب پذیرترین افرادی نام برد که در معرض تهدیدات دود مواددخانی قرار دارند.

معدنی افزود: کودکانی که در معرض دود سیگار اطرافیان قرار دارند، دچار عفونتهای ریوی می شوند. به طوری که این عفونتها هر ساله باعث بستری شدن 7 هزار و 500 تا 15 هزار نفر می شود.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه دود سیگار میزان بالای عفونتهای گلو را ایجاد می‌کند، ادامه داد: همچنین دود سیگار بیش از 26 هزار مورد آسم دوران کودکی را هر ساله ایجاد می‌کند و ممکن است باعث کاهش دائمی کارکرد ریه ها شود.

وی گفت: دود سیگار باعث ایجاد بیش از 80 درصد خس خس کردن، سرفه و تولید خلط‌های غیرمعمول ‌شده و باعث عفونتهای مکرر گوش می‌شود.

معدنی نسبت به بروز سرطان بوی‍ژه سرطان لوسمی در کودکان بر اثر دود سیگار هشدار داد و افزود: دود سیگار موجب افزایش احتمال اختلالات یادگیری و کمبود توجه در کودکان می‌شود.

تحقیقات انجام شده بر روی دانش‌آموزان 13تا 15 سال در 132 کشور جهان نشان می‌دهد که 46 درصد از دانش‌آموزان در خانه و 56 درصد آنها در اماکن عمومی در معرض دود دخانیات قرار می‌گیرند.