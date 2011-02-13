مدیران کل خراسان شمالی دانش آموز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت شنبه شب در شورای عالی آموزش و پرورش استان با بیان این مطلب اظهار داشت: این ضیافت به میزبانی استانداری خراسان شمالی به پاس قدردانی از زحمات معلمان صورت می گیرد و مدیران استان با دست بوسی و تقدیر از معلمانشان حق شاگردی به آنها را ادا می کنند.

وی تصریح کرد: برگزاری این مراسم و بزرگداشت ها در سطح استان باید گسترش پیدا کند و فضای استان در هفته معلم باید فضایی فرهنگی باشد.

وی ادامه داد: در این ایام باید تمام دستگاههای استان در برنامه های مدارس استان مشارکت داشته باشند و فضای شاد و نشاط آوری برای تقدیر از جایگاه معلمان فراهم کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز از انتخاب 108 معلم نمونه شهرستانی در هفته گرامیداشت مقام معلم خبر داد و گفت: از این تعداد معلم نمونه 29 معلم استانی برگزیده می شوند.

محمد وحیدی اضافه کرد: از 29 معلم برتر استانی نیز دو معلم برتر کشوری معرفی می شوند.

وی همچنین از انتخاب 30 معلم جوان برتر استان نیز خبر داد و اظهار داشت: پنج نفر از این معلمان جوان از معلمان مناطق مرزی استان انتخاب می شوند.

وحیدی خاطر نشان کرد: شیوه نامه انتخاب معلمان برتر آموزش و پرورش کشور تغییر کرده است و در سال جاری این شیوه نامه با کارشناسی هشت نفر پالایش و طراحی شد.

وی ادامه داد: در این شیوه نامه دانش آموزان نیز در انتخاب معلم نمونه نقش دارند و از نقطه نظرات آنها در قالب فرم نظر خواهی استفاده می شود.

وحیدی در این جلسه به تعداد برنامه های آموزش وپرورش استان در دهه فجر نیز اشاره کرد و گفت: 400 نشست با رویکرد بصیرت بخشی در این ایام اجرایی شد و با همسرایی سرود پیروزی انقلاب توسط 1357 دانش آموز پسر در مراسم 22 بهمن خاتمه پیدا کرد.