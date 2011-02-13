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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

مدیران کل خراسان شمالی دانش آموز می شوند

مدیران کل خراسان شمالی دانش آموز می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندارخراسان شمالی از برگزاری مهمانی مدیران کل استان با معلمان دوران مدرسه این مدیران در هفته معلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت شنبه شب در شورای عالی آموزش و پرورش استان با بیان این مطلب اظهار داشت: این ضیافت به میزبانی استانداری خراسان شمالی به پاس قدردانی از زحمات معلمان صورت می گیرد و مدیران استان با دست بوسی و تقدیر از معلمانشان حق شاگردی به آنها را ادا می کنند.

وی تصریح کرد: برگزاری این مراسم و بزرگداشت ها در سطح استان باید گسترش پیدا کند و فضای استان در هفته معلم باید  فضایی فرهنگی باشد.
 
وی ادامه داد: در این ایام باید تمام دستگاههای استان در برنامه های مدارس استان مشارکت داشته باشند و فضای شاد و نشاط آوری برای تقدیر از جایگاه معلمان فراهم  کنند.
 
مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز از انتخاب 108 معلم نمونه شهرستانی در هفته گرامیداشت مقام معلم خبر داد و گفت: از این تعداد معلم نمونه  29 معلم استانی برگزیده می شوند.
 
محمد وحیدی اضافه کرد: از 29 معلم برتر استانی نیز دو معلم برتر کشوری معرفی می شوند.
 
وی همچنین از انتخاب 30 معلم جوان برتر استان نیز خبر داد و اظهار داشت: پنج نفر از این معلمان جوان از معلمان مناطق مرزی استان انتخاب می شوند.
 
وحیدی خاطر نشان کرد: شیوه نامه انتخاب معلمان برتر آموزش و پرورش کشور تغییر کرده است و در سال جاری این شیوه نامه با کارشناسی هشت نفر پالایش و طراحی شد. 
 
وی ادامه داد: در این شیوه نامه دانش آموزان نیز در انتخاب معلم نمونه نقش دارند و از نقطه نظرات آنها در قالب فرم نظر خواهی استفاده می شود.
 
وحیدی در این جلسه به تعداد برنامه های آموزش وپرورش استان در دهه فجر نیز اشاره کرد و گفت: 400 نشست با رویکرد بصیرت بخشی در این ایام اجرایی شد و با همسرایی سرود پیروزی انقلاب توسط  1357  دانش آموز پسر در مراسم 22 بهمن خاتمه پیدا کرد.
کد مطلب 1252353

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