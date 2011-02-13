رقابت 420 ووشوکار جوان برای حضور در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جوانان سال آینده حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را پیش رو دارد و فدراسیون جودو 48 ساعت بعد از پایان رقابتهای بزرگسالان کشور، مسابقات جوانان را برگزار کرد. رقابتهایی که همانند مسابقات هفته گذشته با استقبال خوب استانها مواجه شد.

در این دوره از مسابقات 420 ووشوکار در 3 رده سنی 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال در 2 بخش ساندا و تالو از 32 استان به مدت سه روزبه رقابت خواهند پرداخت. در بخش ساندا 210 سانداکار و در بخش تالو 210 تالوکار با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

شنبه در نخستین روز این مسابقات، رقابتهای تالو در فرم ها و رده های سنین مختلف برگزار شد. در فرم "چیانگ شو" رده سنی 15 تا 18 سال 14 تالوکار حضور داشتند که رضا خلف زاده از (تهران الف) با امتیاز 9 مدال طلا گرفت، سید سامان احمدی از آذربایجان شرقی با امتیاز 94/8 به مدال نقره رسید و محمدحسنی از زنجان با امتیاز 73/8 صاحب گردن آویز برنز شد.

در رقابتهای فرم "نان چوان" در میان17 تالوکار رده سنی 12 تا 15 سال حسین رحمانی از خراسان جنوبی با امتیاز 12/9 مدال طلا گرفت، شایان جهانگیری از استان هرمزگان با امتیاز 94/8 صاحب مدال نقره شد و امیررضا رهنما از (تهران ب) با امتیاز 75/8 برنز گرفت.

سامان احمدی از آذربایجانشرقی در اجرای فرم "چانگ چوان" به مدال طلا دست یافت. در رده سنی 15 تا 18 سال بعد از احمدی که امتیاز 53/8 قهرمان شد. رضا خلف زاده از (تهران الف) با امتیاز 47/8 صاحب مدال نقره شد و مسعود حسینی از کرمانشاه با امتیاز 42/8 مدال برنز گرفت. در این فرم 33 تالو کار حضور داشتند.

در همین فرم و رده سنی 9 تا 12 سال امیر حسین سلطانی از استان زنجان با کسب امتیاز 32/9 صاحب مدال طلا شد، سهیل محمودی از چهار محال و بختیاری با امتیاز 18/9 مدال نقره گرفت و مصطفی دودله از خراسان رضوی با امتیاز 17/9 به نشان برنز رسید.

در رقابتهای ره سنی 12 تا 15 سال فرم "چانگ چوان" که 29 تالوکار شرکت داشت، محمدرضا رامشگر از استان هرمزگان با کسب امتیاز 11/9 به مدال طلا دست یافت، سید جمال الدین کاظمی از استان مازندران با امتیاز 85/8 به مدال نقره رسید و حسین بلبلی از استان خراسان رضوی با امتیاز 40/8 صاحب مدال برنز شد.

این رقابتها امروز با برگزاری مسابقات تالو مبارزات ساندا اوزان مختللف پیگیری می شود.