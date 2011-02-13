به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در اولین واکنش رسمی به این موضوع که از این پس قرار است چه روزهای به وزارت راه و ترابری و چه روزهایی به وزارت مسکن و شهرسازی برود؟ گفت: از این پس روزهای زوج به وزارت مسکن و شهرسازی و روزهای فرد به وزارت راه و ترابری می روم.

از وی سئوال شد روزهای جمعه به کدام وزارتخانه خواهد رفت؟ که نیکزاد پاسخ داد: در این روز کارهای عقب افتاده انجام خواهد شد.

علی نیکزاد که دوشنبه هفته گذشته با حکم رئیس جمهوری با حفظ سمت - وزیر مسکن و شهرسازی- سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب شده، شنبه هفته جاری با حضور معاون اول رئیس جمهور در ساختمان شهید دادمان واقع در بلور آفریقا معارفه شده است.

با انتخاب وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه، در واقع ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری از مدیران کلید خورد و احتمالا این دو مجموعه تا اوایل بهار سال آینده کاملا به هم پیوند می‌خورند.