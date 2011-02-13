کشاورزی راهکاری برای کاهش بیکاری 24 درصدی خوزستان است

فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اندیمشک اظهار داشت: استان خوزستان به لحاظ وضعیت جوی و آب و هوایی از موقعیت مطلوبی برای کشاورزی برخوردار است و آب و هوای آن سبب شده تا مردم بتوانند در اکثر فصلهای سال مشغول به کشت و کار باشند.

وی افزود: جدا از نوع آب و هوا و ساختار جلگه ای استان خوزستان این منطقه به لحاظ دسترسی به منابع زیاد آبی از جمله آب رودخانه ‌های کارون، کرخه، هندیجان، جراحی، مارون، اروند و دز که اکثرا جزو پرآب ترین رودهای ایران به شمار می روند قابلیت بالقوه‌ کشاورزی فراوانی را دارد.



حسنوند اضافه کرد: تا پیش از این جدا از کشاورزی سنتی و کشت محصولاتی مانند برنج، گندم، مرکبات و صیفی جات، نیشکر هم به صورت صنعتی در قالب طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان در ابعاد جغرافیایی وسیعی کاشته شده و مورد بهره برداری قرار می گرفت که خود این موارد موجبات رشد و توسعه منطقه را پدید آورده بود.



نماینده اندیمشک عنوان کرد: با این شرایط و با وجود پتانسیل و ظرفیت موجود در این منطقه متاسفانه وجود گرمای بیش از حد، سرمای زودرس، پدیده گرد و غبار، بروز خشکسالی، کم شدن نزولات آسمانی و منابع آب زیرزمینی و عدم توانایی در نگهداری و استفاده از این آبها حوزه کشاورزی منطقه را با معضل جدی روبرو کرده است.



حسنوند تصریح کرد: هم اکنون نرخ بیکاری 24 درصدی معضلاتی را برای خانواده های استان خوزستان به وجود آورده، درحالیکه اراضی زیادی در اجاره بعضی افراد است که با تجدید نظر و برنامه ریزی درست می توان طرح هایی در راستای اشتغال افراد جویای کار و رونق کشاورزی و دامپروری در آنها پیاده کرد.



وی تاکید کرد: بنابراین آنچه مسلم است هم راستا با تدوین برنامه ها و سیاستها و اهداف‌ مدنظر باید به سمتی حرکت کنیم که این معضلات را جدی گرفته و گام های اساسی تری در رفع این معضلات برداریم چرا که این منطقه به لحاظ موقعیت منحصربه فرد دارای ظرفیتهای مناسبی است و اگر چنین نشود علاوه بر تسریع مهاجرت به شهرها معضلات جدی تری را ایجاد می کند.