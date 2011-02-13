قروه رتبه اول آسفالت راه روستایی در کردستان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان قروه، اظهار داشت: در طول کمتر از یک سال فرمانداری در شهرستان قروه و با توجه به همکاری و تعامل مردم و مسئولان اقدامات و برنامه های بسیار خوبی در راستای توسعه این شهرستان انجام شد.

وی عنوان کرد: یکی از موفقیت های شهرستان قروه در سال جاری در زمینه آسفالت راه روستایی به دست آمد که خوشبختانه با گذشت بیش از 10 ماه از سال 89 و با آسفالت 42 کیلومتر راه روستایی شهرستان قروه رتبه اول استان را در این بخش کسب کرد و شهرستان دوم در این بخش تنها نیمی از این میزان عملکرد را داشت.

فرماندار سابق شهرستان قروه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سایر بخش ها بیان داشت: گازرسانی به مناطق روستایی، توسعه و عمران شهری و روستایی، توجه به مسکن مهر و پیگیری پروژه های این بخش در جهت خانه دار کردن مردم، جلب نظر افراد سرمایه گذار برای حضور در این شهرستان و همچنین افزایش میزان مشارکت مردم در حوزه های مختلف از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در این شهرستان بوده است.

محمدیان شمالی با اشاره به لزوم هماهنگی و تعامل سایر مسئولان و مدیران شهرستان با فرماندار، خاطرنشان کرد: یکی از لازمه های خدمت رسانی بهتر به مردم تعامل و همکاری بین تمامی مسئولان در سطح استان و شهرستان است و باید همه در راستای یک هدف مشخص حرکت کرده و از اظهار نظر و اقداماتی که این روند را دچار وقفه می کند به شدت پرهیز کنند.

وی در پایان استعدادهای شهرستان قروه را ویژه عنوان کرد و گفت: بدون شک شهرستان قروه در حوزه های مختلف دارای توانمندی و استعدادهای بسیار خوبی است که باید این استعداها را تقویت و برای بهره برداری از آنها در جهت توسعه این شهرستان به نحو احسن استفاده کرد.

در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از خدمات "مصیب محمدیان شمالی"، "نادر فخری" به عنوان فرماندار جدید شهرستان قروه معرفی شد.