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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۶

جودو بین المللی آلمان/

معلومات آسیب دید/ رودکی در اردوی مشترک شرکت می‌کند

معلومات آسیب دید/ رودکی در اردوی مشترک شرکت می‌کند

در حالی که قرار بود سه عضو تیم ملی جودو به همراه اعضای تیم منتخب نیروهای مسلح در رقابتهای بین المللی آلمان شرکت کنند، تنها آرش میراسماعلی روی تاتامی این مسابقات حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جایزه بزرگ آلمان طی روزهای 30 بهمن و اول اسفندماه  در شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد. قرار بود سه جودوکار تیم ملی کشورمان در این  رقابت‌ها شرکت کنند، که به دلیل آسیب‌دیدگی علی معلومات و محمدرضا رودکی، تنها آرش میراسماعیلی در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

علی معلومات در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه مچ پای چپ دچار آسیب دیدگی شد. به دستور پزشکان وی باید 10 روز استراحت کند. محمدرضا رودکی نیز در بازی‌های آسیایی گوانگجو با مصدومیت روبرو شد و هنوز به طور کامل بهبود پیدا نکرده است.

در این بین معلومات در تهران مراحل درمان را طی می کند و رودکی  تنها برای شرکت در اردوی مشترک 3 روزه که بعد از مسابقات برگزار می شود، راهی آلمان خواهد شد. با این  وجود تنها آرش میراسماعیلی در وزن 66- کیلوگرم روی تاتامی دوسلدورف به میدان خواهد رفت.

رقابتهای آلمان از جمله مسابقاتی است که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک محسوب می شود. تیم ملی تاکنون به دلیل مشکلات مالی حضور در رقابتهای گزینشی المپیک در مجارستان و فرانسه را از دست داده است.

کد مطلب 1252358

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