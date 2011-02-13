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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۵

مدیران کردستان از برگزاری هرگونه جلسه در ساعت اداری خودداری کنند

مدیران کردستان از برگزاری هرگونه جلسه در ساعت اداری خودداری کنند

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان خواست که از برگزاری جلسات مختلف در ساعت اداری خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه تودیع و معارفه فرماندار شهرستان قروه، اظهار داشت: در راستای تامین نیازهای مردم و ارباب رجوع و با هدف خدمت گزاری بهتر به آنها مدیران ادارات و سازمان های دولتی در استان و شهرستان حق برگزاری جلسه در ساعت اداری را ندارند.

وی عنوان کرد: تمامی جلسات و نشست های کاری باید بعد از ظهرها برگزار شود و در ساعت اداری درب اتاق مدیران مختلف در سطح استان و شهرستان به روی مردم باز باشد تا ارباب رجوع بتوانند به راحتی نیازهای اداری خود را مطرح و نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام شود.

استاندار کردستان خدمت گزاری واقعی به مردم را یکی از شعارهای اصلی مدیران دولت در این استان اعلام کرد و افزود: در راستایی اجرایی کردن این مهم، استانداری کردستان وضعیت تمامی بخشها استان را رصد و در صورت هر گونه کم کاری و عدم توجه به این موارد با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

شهبازی گفت: فرصت مدیریت برای من و شما یکی نعمت ارزشمند است که باید از آن در جهت رفع نیازهای مردم و توجه به درخواست های آنها مورد استفاده قرار گیرد و همه مدیران مطمئن باشند که این صندلی ها و منصب ها ماندنی نیست و هر آنچه که باقی می ماند نام نیکی است که به سبب خدمت رسانی بهتر و مناسب به مردم به دست می آید.

وی در پایان با اشاره به لزوم خدمت رسانی بهتر به مردم شهرستان قروه، خاطرنشان کرد: شهرستان قروه استعدادهای بسیار خوبی دارد و باید با مشارکت مردم و تلاش مدیران و مسئولان تمایل افراد سرمایه گذار را برای حضور در این شهرستان جلب کرد که اقدامات خوبی در این بخش آغاز شده و نیازمند تسریع و پیگیری بیشتر است.

در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از خدمات "مصیب محمدیان شمالی"، "نادر فخری" به عنوان فرماندار جدید شهرستان قروه معرفی شد.

کد مطلب 1252360

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