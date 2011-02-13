ایران پس از انقلاب اسلامی به روایت یک خبرنگار زن اندونزیایی

به گزارش خبرنگار مهر، وی گزارش این سفر را در آخرین شماره ماهنامه نور که اخیرا در جاکارتا منتشر شده است به رشته تحریر دراورده است.

تهران



داستان سفر خاطره برانگیز من به ایران با دریافت نامه ای از رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا در خصوص برپایی سمیناری در تهران با موضوع "خبرنگاران زن مسلمان " و دعوت برای شرکت در این سمینار آغاز شد.



سفر من به تهران که تنها نماینده از اندونزی بودم با اطلاعات و شنیده های اندکی که در مورد ایران داشتم آغاز گشت و پس از طی مسیر طولانی 8 ساعته در ساعت 3 بامداد وارد فرودگاه شدم و با استقبال گرم اعضای کمیته برگزاری سمینار که در فرودگاه منتظر من بودند مواجه شدم.



نخستین کنفرانس بین المللی خبرگزاری زنان که در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها که با حدود 7 هزار شرکت کننده از سراسر جهان از جمله فرانسه، روسیه، آلمان، انگلستان، آفریقای حنوبی، نیجریه، تایلند، بوسنی، هندوستان، پاکستان، تاجیکستان و لبنان تشکیل شده بود برگزار شد.



برنامه نخستین روز سمینار با برپایی نشست و میزگردی آغاز گشت که در آن هر یک از اعضای شرکت کننده به توضیح پیرامون مسایل زنان مسلمان در کشور خود و نقش و فعالیتهای آنان می پرداختند.



تنوع شرکت کنندگان تبادلات اطلاعات را افزایش می داد و 20 شرکت کننده کنفرانس از رسانه های مطبوعاتی، صدا وسیما در این برنامه حاضر بودند و این جلسه به یاد ماندنی دارای تاثیرات مثبتی در تنویر افکار و تبادل نظر و تجربیات بود.



در این جلسه فرصتی شد تا به معرفی ماهنامه نور پرداخته و یادآورشوم که چگونه براساس خودباوری و با تکیه بر تعالیم قرآن وارزشهای دینی توانستیم این مجله را به یک نشریه معتبر و پر تیراژ در اندونزی تبدیل کنیم.



به نظر می رسید برخی ارباب رسانه ها از سایر کشورها از شنیدن تجربه های موفق مجله نور جهت انتقال آن به کشورشان خوشحال بودند. در آن روز برای شام مهمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم.

مجلس خانه واقعی ملت است



در دومین روز از مجلس شورای اسلامی ایران بازدید و در یکی از جلسات آن شرکت کردیم. شعاردیوار مقابل ساختمان مجلس مرا به یاد وضعیت موجود در اندونزی انداخت، در آن نوشته آمده بود: "مجلس خانه واقعی ملت است".



پس از جلسه و نماز ظهر که نمایندگان مجلس نماز را به جماعت برگزار کردند با 8 نفر از نمایندگان زن پارلمان که در کمیسیونها و مسائل مربوط به زنان و امور اجتماعی فعالیت داشتند به بحث و گفتگو پرداختیم.



به گفته "اخوان بیطرف " یکی از 8 نماینده زن در مجلس ایران او تلاش برای مشارکت دادن زنان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را با رعایت تعالیم اسلامی ادامه خواهد داد.



برنامه در مجلس را با یک ناهار بسیار خوشمزه و بازدید از موزه مجلس به پایان رساندیم.



ادامه برنامه شب بازدید از موزه فرهنگی تهران بود که بسیار جالب و به یاد ماندنی بود. در این موزه نسخه های قدیمی از ایران باستان به نمایش گذاشته شد که برخی از آنها مربوط بود به سابقه حقوق بشر در ایران و دستورالعملی از پادشاهان قدیم ایران در مورد رعایت حق آزادیهای مذهبی و تنوع قومی و فرهنگی است.



در سفری که به اصفهان داشتیم شاهد بودم که امروز نیز ایرانیها به اصل تسامح مذهبی و فرهنگی معتقد بوده و به اقلیتهای مذهبی ازجمله مسیحی و یهودی احترام می گذارند.



در پایان برنامه آن شب، اجرای موسیقی از گروه موسیقی آکوستیک زنان و رباعیات خوانی از آثار درخشان عمرخیام به نمایش درآمد که برایمان بسیار جالب وخاطره برانگیز بود.

سیما و نقش زنان در رسانه تصویری



در سومین روز زنانی را که در جهان مطبوعات و اخبار فعالیت دارند به ما معرفی کردند این بازدید از استودیو خبری شبکه العالم آغاز شد و با بازدید از دیگر شبکه های خبری ایران ادامه داشت.



در آن دو مرکز خبری زنان بسیاری به عنوان کارمند امور فنی، کارمند شبکه و گوینده مشغول به کار بودند. عموما آنها شلوار و لباس بلندی با رنگ روشن و روسری (حجاب) مناسب می پوشند.



هنگامی که می خواستیم نماز ظهر را در مسجد بلال در نزدیکی استودیو خبر بخوانیم پارچه بلندی با رنگ گل صورتی (چادر نماز) تحویلمان دادند که برای نماز از آن استفاده کنیم. آخرین برنامه آن روزجلسه و بازدید از دفتر شبکه جهانی خبرنگاران زن جهان اسلام بود.



این دفتر در جمع آوری، تهیه و تبادل اطلاعات در مورد ارائه اطلاعات به زنان در مورد قرآن، به علاوه پژوهش، نوشته ها و زندگینامه شخصیتهای زنان که توسط اینترنت و همکاریهای میان کتابخانه ها در سراسر جهان برگزار می شود تمرکز دارد.

علوم، فناوری و فرهنگ



روز بعد از پژوهشکده رویان بازدید کردیم. این بازدید به یک برنامه ویژه و باورنکردنی برایمان تبدیل شد زیرا ایران که به آن برچسب کشور اسلامی سنتی داده شده از مراکز تحقیقات علوم و فناوری سلولهای بنیادی که هنوز هم در میان کشورهای صنعتی و پیشرفته بحث برانگیز است در خط مقدم قرار دارد.



راهنمای تورمان در پژوهشکده رویان عبارت بودند از4 دانشمند زن که همه انها دارای مدرک دکترا در رشته های مختلف پزشکی بوده وبه زبان انگلیسی روان و فصیح صحبت می کردند. نکته جالب توجه اینکه اکثر انان تحصیلات خود را در تهران گذراندند.



در بحث و گفتگو، سؤالاتی مربوط به بعد اخلاقی شبیه سازی و بهره برداری از سلولهای بنیادی مطرح شد. به طور کلی بیان کردند که هدف از پروژه توسعه علم و فناوری در خدمت منافع مورد قبول جامعه بشری است نه بازی با موجودات زنده. در همین روز با مسئولین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مرکز فعالیت آنها دیدار داشتیم. این سازمان مسئولیت تدوین سیاستهای فعالیتهای فرهنگی ایران در خارج از کشور را به عهده دارد.



هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها نیزدرچهارمین روز رسما توسط رئیس جمهور ایران پایان یافت.

مروارید جهان اصفهان



مقصدمان در پنجمین روز اصفهان بوده است. اصفهان شهری با جمعیت حدود 1،5 میلیون و پایتخت استانی به همان نام اصفهان و سومین شهر بزرگ پس از تهران است. خستگی سفر 5 ساعته ما از تهران با دیدن زیباییهای اصفهان جبران شد.



اصفهان شهری است بسیار زیبا و معروف به مروارید جهان یا نصف جهان و این شهرت به نظر بنده شایسته این شهر است و عنوان مرکز آثار هنر ایرانیان که آثار هنری در سراسر شهر دیده می شود را نیز به خود اختصاص داده است. گنجینه زیبایی از هنرهای سنتی که در قالب صنایع دستی بافندگی با رنگهای زیبا، منبت کاری، مجسمه سازی، بافندگی فرش، معماری، هنر سرامیک و ... در خود جمع کرده است.



بازدید از نقش جهان (میراث جهانی یونسکو) و بازارسنتی (راهروی خرید) به طول دو کیلومتر که روشنایی و معماری آن بسیار زیبا است فراموش نشدنی است. مراکز صنایع دستی که به آن سر زدیم نشانه جدیت در محافظت و نگهداری میراث فرهنگی ملت ایران است. ناهار را در رستوران شهرزاد که مورد علاقه توریستهای خارجی است خوردیم.



جالب اینکه به هیئت ما فرصت بازدید از مرکز تحقیقات هسته ای ایران نیز داده شد. کشور ایران مورد توجه و فشار کشورهای غربی در سازمان ملل قرار دارد زیرا آنها ایران را متهم می کنند که به دنبال تولید سلاحهای هسته ای است.



در آنجا نیز به بحث و گفتگو با محققان زن پرداختیم. در پایان این بازدید، به ملاقات استاندار اصفهان، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی رفتیم و شام را با استاندارخوردیم.

آموزش عالی، اسلامی و انسانی در قم



زیباییهایی فرهنگی وهنری اصفهان با سفر به شهر مذهبی قم وفضای دینی و معنوی آن تکمیل شد. قم شهری مقدس و مرکز اسلام شیعه به شمار می آید. در این شهر همچنین مقام وبارگاه فاطمه معصومه ع قرار دارد که زیارتگاه و یکی از مکانهای معروف مذهبی در ایران به شمار می رود.



علاوه بر زیارت از حرم معصومه (ع ) از کتابخانه آیت الله مرعشی که عبارت است از مجموعه ای بزرگ و باورنکردنی از نسخه های خطی اسلامی غنی و وسیع بازدید کردایم. مجموعه این کتابخانه از 3 میلیون کتاب و 120 هزار نسخه خطی در زبانهای فارسی، عربی، ترکی، اردو، سانسکریت، اتیوپی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی تشکیل شده است.



فرصت بازدید از دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة برای ما هم پیش آمده بود. این دانشگاه بین المللی در مسیر پیشرفت پژوهشها و تحقیقات علوم اسلامی و انسانی از مرحله دیپلم، فوق دیپلم، دکترا و حتی اجتهاد حرکت می کند. دانشجویان باید به زبان فارسی و عربی تسلط کاملی داشته باشند.

در حال حاضر، حدود 18 هزار دانشجوی مرد و زن از سراسر جهان در این مرکز مشغول به تحصیل هستند. نکته جالب وجود امکانات مهد کودک برای جامعه دانشگاهی بود که روزانه 400 بچه و نوزاد را نگهداری می کرد.



هنگامی که با پایان یافتن زمان سمینار شرکت کنندگان باید به کشورهای خود برگردند احساس عمیقی و به یاد ماندنی به همه میهمانان خارجی دست داد، احساسی ازمهمان نوازی و از تاثیرات وجاذبه های فرهنگ وتمدنی بزرگ که همیشه درطول تاریخ خدمات زیادی به بشریت کرد تا درک درستی از هستی واعتقاد به خالق هستی داشته باشد. این احساس در من که برای نخستین بار به این کشور سفر می کردم بیشتر بود.



هرچند موضوع مربوط به جایگاه زنان در میان خود زنان ایرانی نیز مورد بحث و گفتگوست ولی تفاوت اصلی را می توان در نسبت پیشرفت آموزشی زنان و حضور پررنگ آنان مشاغل دولتی وهمچنین در فضاهای عمومی مشاهده کرد.

به دلیل جایگاه و اهمیتی که ایران در گذشته و حال داشته همواره از این کشور بزرگ انتظار می رود که در همه مسائل از جمله موضوع زنان از دیگران پیشی بگیرد.