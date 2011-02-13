دو هزار نفر در انجمن سینمای جوان سنندج آموزش فیلمسازی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس ثنایی شنبه شب در نشست استاندار کردستان با جمعی از فیلم سازان و اعضای انجمن سینمای جوان دفتر سنندج، اظهار داشت: از سال 66 تاکنون انجمن سینمای جوان دفتر سنندج فعالیت می کند و در طول این سالها بیش از دو هزار نفر آموزش های فلیمسازی و عکاسی را در این انجمن فراگرفته اند.

وی عنوان کرد: انجمن سینمای جوانان دفتر سنندج، به دلیل وجود استعدادهای بسیار خوب در حوزه فیلم کوتاه و علاقمندی جوانان استان برای فعالیت در این عرصه یکی از دفاتر موفق در سطح کشور به شمار می رود و در حال حاضر نیز 95 نفر در چند رشته از آموزش های این دفتر بهره می گیرند.

سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان سنندج خاطرنشان کرد: انجمن سینمای جوان سنندج در رشته های مختلف از جمله عکاسی، تصویربرداری، انیمیشن، تدوین و فیلمسازی هنرجو می پذیرد و خوشبختانه علیرغم کمبود امکانات و تجهیزات ولی میزان استقبال جوانان برای حضور در این بخش بسیار خوب و رضایت بخش است.

ثنایی گفت: انجمن سینمای جوان در کنار مباحث آموزشی باید در حوزه حمایت از تولید فیلم های کوتاه نیز فعالیت کند که متاسفانه به دلیل نبود امکانات و تجهیزات فیلمسازی و همچنین ضعف های مالی میزان فعالیت ها در این بخش صفر است و در سال جاری هیچگونه اقدامی در این بخش اجرا نشده است.

وی با اشاره به لزوم حمایت بیشتر مسئولان از فیلم کوتاه در استان کردستان، بیان داشت: کردستان یکی از قطب های اصلی تولید فیلم کوتاه در کشور به شمار می رود که باید از آن نیز به صورت ویژه حمایت کرد ولی متاسفانه تاکنون و علیرغم پیگیری های مختلف اقدامی در این بخش اجرا نشده است.

در ادامه این نشست که با حضور مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سازمان ملی جوانان، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج و مدیر کل امور اجتماعی استانداری برگزار شد، فیلم سازان و هنرمندان حاضر نیز به بیان مشکلات کاری خود پرداختند.