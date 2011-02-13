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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۲

دو هزار نفر در انجمن سینمای جوان سنندج آموزش فیلمسازی دیدند

دو هزار نفر در انجمن سینمای جوان سنندج آموزش فیلمسازی دیدند

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر انجمن سینمای جوان سنندج از آموزش بیش از دو هزار نفر در این انجمن از زمان تاسیس تاکنون در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس ثنایی شنبه شب در نشست استاندار کردستان با جمعی از فیلم سازان و اعضای انجمن سینمای جوان دفتر سنندج، اظهار داشت: از سال 66 تاکنون انجمن سینمای جوان دفتر سنندج فعالیت می کند و در طول این سالها بیش از دو هزار نفر آموزش های فلیمسازی و عکاسی را در این انجمن فراگرفته اند.

وی عنوان کرد: انجمن سینمای جوانان دفتر سنندج، به دلیل وجود استعدادهای بسیار خوب در حوزه فیلم کوتاه و علاقمندی جوانان استان برای فعالیت در این عرصه یکی از دفاتر موفق در سطح کشور به شمار می رود و در حال حاضر نیز 95 نفر در چند رشته از آموزش های این دفتر بهره می گیرند.

سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان سنندج خاطرنشان کرد: انجمن سینمای جوان سنندج در رشته های مختلف از جمله عکاسی، تصویربرداری، انیمیشن، تدوین و فیلمسازی هنرجو می پذیرد و خوشبختانه علیرغم کمبود امکانات و تجهیزات ولی میزان استقبال جوانان برای حضور در این بخش بسیار خوب و رضایت بخش است.

ثنایی گفت: انجمن سینمای جوان در کنار مباحث آموزشی باید در حوزه حمایت از تولید فیلم های کوتاه نیز فعالیت کند که متاسفانه به دلیل نبود امکانات و تجهیزات فیلمسازی و همچنین ضعف های مالی میزان فعالیت ها در این بخش صفر است و در سال جاری هیچگونه اقدامی در این بخش اجرا نشده است.

وی با اشاره به لزوم حمایت بیشتر مسئولان از فیلم کوتاه در استان کردستان، بیان داشت: کردستان یکی از قطب های اصلی تولید فیلم کوتاه در کشور به شمار می رود که باید از آن نیز به صورت ویژه حمایت کرد ولی متاسفانه تاکنون و علیرغم پیگیری های مختلف اقدامی در این بخش اجرا نشده است.

در ادامه این نشست که با حضور مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سازمان ملی جوانان، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج و مدیر کل امور اجتماعی استانداری برگزار شد، فیلم سازان و هنرمندان حاضر نیز به بیان مشکلات کاری خود پرداختند.

کد مطلب 1252364

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