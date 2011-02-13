گذرنامه زائران حامل موادمخدر باطل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار در همایش "صیانت از حجاج و زائران در برابر مواد مخدر" گفت: اگر به سوابق اجتماعی دوره پهلوی مراجعه کنیم می بینیم که رژیم طاغوت در طول دوران حاکمیتش بر ایران با اشاعه انحرافات اخلاقی و اجتماعی سعی در محو ارزشهای مذهبی و ملی جامعه داشته است.

وی ادامه داد: بلای خانمانسوز اعتیاد یکی از ارثیه‌های شوم به جا مانده از طاغوت بوده و طی سالهای اخیر نیز دشمنان قسم خورده نظام با اشاعه مواد مخدر سعی در تخریب جامعه داشتند.

وزیر کشور اظهار کرد: ‌پدیده قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در کشور و سراسر جهان با حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و جامعه مرتبط است به گونه‌ای که می توان میان مواد مخدر با حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت رابطه مستقیم برقرار کرد.

وی ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی پرده از توطئه شومی به نام مواد مخدر برداشته شد ولی متاسفانه عوامل گوناگون دست در دست هم دادند تا در برهه‌های مختلفی این موضوع مهم از اولویت خارج شود که البته غفلتها تبعات جبران ناپذیری را برای کشور به بار می‌آورد.

محمدنجار گفت: یکی از موضوعاتی که طی سالهای گذشته وجهه ایرانیان را مخدوش کرده بود و وهابیون با دستاویز قرار دادن آن مقام شیعیان را زیر سئوال برده بودند، حمل و استعمال مواد مخدر توسط تعدادی از حجاج در عربستان بود.

وی اضافه کرد: مقامات عربستان با استفاده از این نقطه ضعف تبلیغات مسمومی را علیه اتباع کشورمان انجام می‌دادند و افراد دستگیر شده نیز که اغلب سالخورده بودند در زندانهای این کشور چندین ماه بلاتکلیف مانده و بعضاً به علت شرایط سخت زندانها فوت می‌کردند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بر اثر هماهنگیها و اقدامات خوبی که طی سه سال گذشته بر اثر آموزشها، نظارتها و کنترلها صورت گرفت از خروج زائران حامل موادمخدر به گونه‌ای جلوگیری شد که در مراسم حج امسال حتی یک نفر نیز توسط پلیس عربستان دستگیر نشد.

وی ادامه داد: مبارزه موفق با مواد مخدر و کاهش تهدیدات و آسیبهای آن مستلزم به کارگیری روشهای کارآمد در بعد کاهش تقاضا و کاهش عرضه است.

محمدنجار ادامه داد: اعزام حجاج و زائران عتبات عالیات می تواند به عنوان یک فرصت برای ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شود چرا که در هر سال حدود 900 هزار نفر عازم حج و عمره می‌شوند و آموزش این افراد می تواند در کاهش نرخ رشد اعتیاد موثر باشد.