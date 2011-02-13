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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

- حماس درخواست تشکیلات خودگردان برای برگزاری انتخابات را رد کرد.

- یک گزارش حکایت از آن دارد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) 24 پایگاه نظامی در ترکیه دارد.

- اعتراضات به علی "عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن در پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد.

- تعداد کشته های بمبگذاری در عراق به 30 نفر رسید.

- در تظاهرات ضد دولتی در ایتالیا مردم شعار "برلوسکنی بعد از مبارک" سر دادند.

- وزیر خارجه آلمان: برلین و اتحادیه اروپا از انتقال دموکراتیک قدرت در تونس حمایت می کنند.

- انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین ماه سپتامبر برگزار می شود.

- عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب: اصلاحات و دموکراسی باید هدف جنبش مردمی مصر باشد.

- رایزنی ها حکایت از رهبری احتمالی آینده مصر از سوی البرادعی و عمرو موسی دارد.

- در پی افزایش تنشهای سیاسی بر سر تشکیل مجلس افغانستان، دادگاه ویژه انتخابات این کشور 83 نماینده مجلس را فراخواند.

کد مطلب 1252368

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