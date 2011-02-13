عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- حماس درخواست تشکیلات خودگردان برای برگزاری انتخابات را رد کرد.
- یک گزارش حکایت از آن دارد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) 24 پایگاه نظامی در ترکیه دارد.
- اعتراضات به علی "عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن در پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد.
- تعداد کشته های بمبگذاری در عراق به 30 نفر رسید.
- در تظاهرات ضد دولتی در ایتالیا مردم شعار "برلوسکنی بعد از مبارک" سر دادند.
- وزیر خارجه آلمان: برلین و اتحادیه اروپا از انتقال دموکراتیک قدرت در تونس حمایت می کنند.
- انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین ماه سپتامبر برگزار می شود.
- عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب: اصلاحات و دموکراسی باید هدف جنبش مردمی مصر باشد.
- رایزنی ها حکایت از رهبری احتمالی آینده مصر از سوی البرادعی و عمرو موسی دارد.
- در پی افزایش تنشهای سیاسی بر سر تشکیل مجلس افغانستان، دادگاه ویژه انتخابات این کشور 83 نماینده مجلس را فراخواند.
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