گروه جهادی تبلیغ باید در خوزستان تشکیل شود

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به محرومیتهای مناطق عشایری استان افزود: همان طور که در قالب گروه های جهادی مشکلات سخت افزاری این مناطق برطرف می شود باید نیازهای فرهنگی تبلیغی این مناطق را نیز بر طرف کنیم.

وی تصریح کرد: باتوجه به ساخت و احداث هفت پروژه فرهنگی خانه عالم و دارالقرآن در مناطق عشایری استان باید هرچه سریعتر با افتتاح و بهره برداری از آنها در جهت ارتقای سطح فرهنگ دینی عشایر تلاش کنیم.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان کارشناس تشکلهای دینی و معاون فرهنگی آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان را مامور تشکیل این گروه کرد.



وی همچنین از افتتاح 28 پروژه عمرانی در دهه فجر امسال در این استان خبر داد.



حجت الاسلام بلک افزود: این پروژه های عمرانی در شهرستانهای لالی، اندیکا، رامهرمز، شادگان واهواز در دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاح شدند.



مشاور فرهنگی و امور روحانیون استاندار خوزستان تصریح کرد: این پروژه های عمرانی شامل مجتمع فرهنگی و دارالقرآن است که با هدف ترویج و نشر معارف اسلامی و ارتقای سطح تبلیغی استان در مناطق محروم و حاشیه ای استان احداث شده اند.



حجت الاسلام بلک افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر20 میلیارد ریال در شش شهر استان در دهه فجر افتتاح شدند.