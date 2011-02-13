کیفیت بنزین داخلی برای صادرات باید افزایش یابد

ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به دغدغه مجلس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و بعضی از حاملهای انرژی بعد از هدفمند شدن یارانه ها پیش بینی کرد که بودجه واردات بنزین، از بودجه سال آینده کل کشور حذف شود و به بخشهای عمرانی اختصاص یابد.

سودانی با بیان اینکه ایران در تولید بنزین خودکفا می شود، افزود: این دستاورد از محل صرفه جویی در مصرف بنزین، تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی و بهره برداری از طرح های توسعه ظرفیت پالایشی حاصل شده است.



وی با بیان اینکه پس از خودکفایی در تولید بنزین، از واردات این فرآورده بی نیاز شده ایم، پیش بینی کرد که بودجه واردات بنزین از ردیف های بودجه سال آینده حذف شود و برای توسعه بخش های عمرانی اختصاص یابد.



سودانی درباره قیمت حاملهای انرژی پس از هدفمندی یارانه ها توضیح داد: نمایندگان مجلس درباره افزایش ناگهانی قیمت بنزین و بعضی از حامل های انرژی، دغدغه هایی داشته و نگرانیهای خود در این زمینه را در نشستهای غیرعلنی مجلس و در حضور مسئولان مربوط طرح کرده اند و بر این اساس این موضوع همچنان جای بحث دارد و باید بررسی شود.



نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد: موضوع تعیین بهای بنزین با قیمت فوب خلیج فارس (قیمت صادراتی سوخت در مرز آبی جنوب کشور) به معنای شناور بودن قیمت بنزین است که امکان کاهش آن در آینده وجود دارد و به دلیل شناور بودن قیمتها می توان این پیش بینی را داشت که شاهد پائین تر آمدن قیمت بنزین در سال 90 باشیم.



سودانی درباره کیفیت بنزین تولید داخل کشور توضیح داد: برای صادرات بنزین لازم است فعل و انفعالاتی بر روی بنزین، برای افزایش کیفیت و مرغوبیت انجام شود، هم اکنون در بعضی کشورهای همجوار برای بنزین ایران خریدار وجود دارد اما اگر بخواهیم گستره صادرات را وسیع تر کنیم باید بنزین تولیدی کشور را کیفی تر از آنچه که تولید کنونی است، عرضه کنیم.



وی با بیان اینکه بنزین یورو 5 ایران با کیفیت بالا صادر خواهد شد، افزود: درآمدهای حاصل از صرفه جویی و صادرات بنزین می تواند برای تجهیز پالایشگاه ها استفاده شود که این امر، افزایش تولید و مرغوبیت بنزین را به دنبال خواهد داشت.



عضو کمیسیون انرژی پیش کرد: میانگین مصرف بنزین کشور در بهمن ماه جاری به روزانه 46 میلیون لیتر برسد که این رقم در زمان مشابه سال گذشته حدود 65 تا 70 میلیون لیتر در روز بوده است که این امر نشانگر کاهش مصرف بنزین از سوی مردم است.