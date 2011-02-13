سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر نسرین سلطانخواه آمده است: با توجه به جایگاه مبنایی تحقیق و پژوهش در پیشرفت کشور و لزوم توجه جدی به شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری و تجاری سازی و بهره مند شدن مردم از نتایج آنها از طریق ارائه کمکها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به پژوهشگران ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی جهت نیل به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص تحقق مرجعیت علمی و فناوری در منطقه و جهان و نظر به اهمیت وافر تصدی ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران توسط شخصیتی عالم و آگاه به امور اجرایی حوزه علم و فناوری، جنابعالی را که از مراتب تعهد و تجارب ارزشمند در امور علمی، پژوهشی و اجرایی برخوردار هستید، به عنوان سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران منصوب می نمایم.

پیش از این دکتر محمد فرهادی عهده دار ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران بود.



