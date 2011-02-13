به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی برگزاری بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر استقبال از نمایش فیلمها در برج میلاد و سینماهای دیگر جشنواره بیشتر میشود اما همچنان بینظمی در نمایش فیلمها ادامه دارد.
- دیروز جمعه فیلم سینمایی "گزارش یک جشن" به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا قرار بود طبق برنامه ساعت 16 روی پرده برود اما نمایش فیلم با 40 دقیقه تاخیر همراه بود.
- ورود به طبقه اول سالن به دلیل ازدحام و شلوغی به سختی صورت گرفت و جمعیت زیادی در طبقه دوم فیلم را دیدند، گروهی هم روی پلهها نشستند.
- سینماگران و بازیگران مختلف برای تماشای فیلمهای دیروز به برج میلاد آمده بودند، عباس رافعی، رضا عطاران، ویشکا آسایش، آروند دشتآرای، رعنا آزادیور، آنا نعمتی، گلاب آدینه، محسن امیریوسف، مهدی کرمپور، فردین صاحبزمانی، فرزاد حسنی و... در سینمای رسانهها فیلمهای دیروز را دیدند.
- نمایش فیلم سینمایی "کوچه ملی" هم به دلیل تاخیر در نمایش "گزارش یک جشن" در زمان مقرر که 18:30 بود اتفاق نیفتاد و فیلم با نیم ساعت تاخیر اکران شد.
- همانطور که پیشبینی میشد فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" هم به موقع روی پرده نرفت. جمعیت نیم ساعت در سالن اصلی نشستند تا فیلم تازه فرهادی ساعت 21:30 روی پرده برود.
- استقبال از نشستهای رسانهای فیلمهای اصغر فرهادی و ابراهیم حاتمیکیا با دیگر فیلمهای این دوره قابل مقایسه نبود. حضور عکاسان و خبرنگاران و پوشش این دو نشست کاملا با دیگر فیلمهای جشنواره متفاوت بود.
- بازی شهاب حسینی در فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" با تحسین تماشاگران فیلم در برج میلاد همراه بود و حضار در سالن دو بار در صحنههای دشوار بازی این بازیگر او را تشویق کردند.
- همچنان و پس از گذشت چند روز از جشنواره در سالن اصلی برج میلاد میتوان چهرههای ناآشنای مختلف از جمله کودکان خردسال را دید که همراه خانواده برای دیدن فیلم به این سالن میآیند.
نظر شما