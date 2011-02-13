فیلم‌ خوب هنوز هم مخاطب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی جشنواره بیست و نهم فیلم فجر و با شروع نمایش فیلمهای شاخص این دوره صفهای طولانی مقابل سینماهای نمایش دهنده فیلمهای جشنواره تشکیل شده است، تعدادی از فیلمها در سانسهای اضافی روی پرده رفتهاند و گرما و رونق به جشنواره برگشته است.
در سالهای اخیر این میزان استقبال از فیلمها برای آثاری محدود اتفاق میافتاد و همه فیلمسازان این بخت را نداشتند که تماشاگران پر و پا قرص جشنواره برای فیلمهایشان سر و دست بشکنند، امسال استقبال از فیلمهای "جدایی نادر از سیمین" و "گزارش یک جشن" یادآور روزهایی بود که در دهه 60 و 70 علاقمندان به سینمای ایران برای دیدن فیلمهای جشنواره ساعتها در سرمای بهمنماه در صف میایستادند.
پیمان معادی در نمایی از "جدایی نادر از سیمین"
استقبال از فیلمهای ابراهیم حاتمیکیا، داریوش مهرجویی، رامبد جوان و اصغر فرهادی نشان میدهد سینمای ایران هنوز زنده است و میتواند مردم را شگفتزده کند، هر چند که حجم بالایی از تولیداتش این قدرت را نداشته باشند، اما فیلمسازان مستعدی دارد که در صورت فراهم شدن امکانات و شرایط میتوانند خون تازه در رگهای این سینما جاری کنند.
انتخاب فیلم مردمی اگر سالم باشد، نشان دهنده امتیازی است که مخاطبان جشنواره به فیلمها دادهاند و این که تنها نام یک کارگردان بزرگ نمیتواند به موفقیت یک فیلم و ماندگاری آن بینجامد، در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر تنوع فیلمها قابل توجه و مهمتر از آن نسبت به دوره قبل تعداد فیلمهای متوسط به بالا بیشتر است.
نامهای شاخص بیشتری در این دوره حضور دارند، هر چند که عملکرد همه آنها به یک اندازه قابل قبول نیست، اما این ویژگیها باعث شده اقبال مردم پس از چند دوره یکنواختی و رکود به جشنواره و فیلمهایش بیشتر شود، اگر جشنواره را ویترین سینمای ایران در سال 90 بدانیم این چشمانداز جذاب و رنگارنگ است.
هم کمدی خوب در آن پیدا میشود، هم فیلم اجتماعی تاثیرگذار، هم فیلم خانوادگی، فیلم دفاع مقدس و... بساط سرگرمی فراهم است اما این چشمانداز ضرورت وجود اعتماد به سینماگران و مهیا کردن شرایط برای انجام یک کار فرهنگی گسترده را هم موکد میکند، در فضای مطلوب کارگردانهای درجه یک سینمای ایران آثاری مطلوبتر تولید میکنند و مخاطبان از این آثار بیشتر استقبال میکنند و چرخ این سینما تندتر میچرخد.
رونق سالنهای سینما و جذب مخاطب بیشتر برای تولیدات سینمای ایران آرزوی مشترک سینماگران، مدیران سینمایی و مخاطبان و دوستداران این سینما است.
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