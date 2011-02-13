آغاز اردوی تیم ملی با حضور 16 تکواندوکار/ غیبت بهترین وزن هشتم دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو کشورمان که باید در رقابتهای قهرمانی جهان آماده کند از صبح امروز با حضور 16 تکواندوکار آغاز می شود. رقابتهای انتخابی تیم ملی در چهار مرحله برگزار و نزدیک به 1000 تکواندوکار برای حضور در اردوی تیم ملی تلاش کردند که در نهایت 16 نفر موفق به اخذ مجوز حضور در اردوی تیم ملی را دریافت کردند.

قبل از آغاز رقابتهای انتخابی محمد باقری معتمد و یوسف کرمی دو عضو تیم ملی که مدال طلای بازیهای آسیایی را کسب کرده بودند به دلیل مصدومیت جزیی با نظر کادر فنی از حضور در مسابقات انتخابی معاف شده و مستقیم به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

در پایان رقابتهای انتخابی هم در وزن اول سید احسان نقیب زاده و میثم باقری، در وزن دوم سعید امیری و یاسین اکبر نتاج، در وزن سوم داود عبدالرضایی و مجید رجبی، در وزن چهارم، فرشاد فرغی کیا، در وزن پنجم بهنام بیات و علیرضا نصر آزادانی، در وزن ششم مسعود حجی زواره و فرزاد عبدالهی در وزن هفتم جلال خدامی و در وزن هشتم کوروش رجلی و حمیدرضا بیات به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو رقابتهای انتخابی تیم ملی به دقت زیر نظر داشت و تمامی مبارزات را تماشا کرد. حذف حسین تاجیک که اکنون در رنکینگ فدراسیون جهانی جایگاه نخست وزن هشتم را در اختیار دارد بزرگترین اتفاق رقابتهای انتخابی بود.

بر اساس تصمیم کادر فنی و موافقت فدراسیون این 16 تکواندوکار21 و 22 بهمن ماه در تورنمنت بین المللی آلمان به میدان خواهند رفت. رقابت های تکواندو قهرمانی جهان هفته دوم اردیبهشت ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.