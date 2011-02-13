محمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند ارزیابی آثار این دوره از جایزه ادبی شهید غنی‌پور گفت: امسال 420 اثر در گردونه داوری قرار گرفت و پس از بررسی‌های اولیه 202 عنوان کتاب به مرحله دوم راه پیدا کرد که 70 کتاب مربوط به بخش نوجوان، 90 کتاب مربوط به در بخش کودک و مابقی، آثار دیگر حوزه‌های جشنواره بودند.

دبیر دهمین جایزه ادبی شهید غنی‌پور با بیان اینکه امسال شاخه داستان کودک هم به بخش‌های متعدد جشنواره شهید غنی‌پور اضافه شد، تاکید کرد: دیگر بخش‌های جشنواره هم که شامل داستان نوجوان، ادبیات دفاع مقدس در حوزه رمان و در حوزه داستان کوتاه، زندگینامه داستانی، داستان با موضوع آزاد در قالب رمان یا مجموعه داستان کوتاه است، به قوت خود باقی بودند.

ناصری با اشاره به تفاوت‌های داوری این جشنواره با دیگر جوایز ادبی، گفت: ما اصلاً اعتقادی به این نداریم که کتاب را به داور بدهیم و او آن را بخواند و بر اساس برگه کارشناسی که شامل آیتم‌هایی مانند شخصیت‌پردازی و ساختار اثر و غیره است، به آن نمره بدهد و بعد این نمره‌ها را جمع کنیم و آن را بر تعداد داوران تقسیم کنیم.

وی ادامه داد: روش داوری کارشناسان ما اینگونه است که آثار را بین داوران پخش می‌کنیم، آنها کتاب‌ها را می‌خوانند، فرم‌های داوری را پُر می‌کنند، آنها را به ما تحویل می‌دهند و بعد ما می‌گوئیم فلان روز بیائید برای جلسه نهایی داوری.

دبیر دهمین جایزه ادبی شهید غنی‌پور اضافه کرد: در این جلسات که مثلاً 10 کتاب راه یافته به مرحله نهایی در آن بررسی می‌شود، ممکن است یک کتاب که امتیاز فنی‌اش هم یکی دو نمره بیشتر باشد، پس از بررسی‌های رو در روی داوران کنار برود کما اینکه در همین دوره (دوره دهم) این اتفاق برای رمان در حوزه دفاع مقدس افتاد.

ناصری با اشاره به ویژگی دیگر این جایزه ادبی گفت: ما اعتقادی نداریم که چون احیاناً آثار یکسال ضعیف بوده، پس نباید اثر برگزیده داشته باشیم؛ اتفاقی که بارها در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. ما همیشه در جشنواره شهید حبیب غنی‌پور اثر برگزیده داشته‌ایم؛ به هر حال نویسندگان در آن سال زحمت خودشان را کشیده‌اند و باید از میان همه آنها یک یا چند اثر را برتر اعلام کرد.

وی اضافه کرد: نکته دیگر جشنواره ما این است که اگر دو کتاب را به عنوان برگزیده انتخاب کنیم، جایزه‌شان را نصف نمی‌کنیم و هر کدام جایزه کامل خودشان را می‌گیرند؛ این اتفاق امسال هم در یکی از شاخه‌ها رخ داده است.

دبیر جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور با اعلام پایان داوری دهمین دوره این جشنواره ادبی افزود: داوری‌ در همه شاخه‌ها تمام شده است و همه این شاخه‌های 7 گانه هم اثر برتر دارند؛ ما امسال 14 اثر منتخب داریم؛ 7 اثر برگزیده و 7 اثر شایسته تقدیر.

ناصری همچنین درباره مراسم دهمین جایزه ادبی کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور گفت: این جایزه عصر روز یکشنبه 15 اسفند در سالن مهر حوزه هنری برگزار خواهد شد. البته خیلی کوشیدیم که همزمان با شهادت شهید غنی‌پور (10 اسفند) باشد که این امر میسر نشد و فکر می‌کنم فقط در یک دوره هم این اتفاق افتاد.