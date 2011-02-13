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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

باشگاه پیوند ایرانی در کرج آغاز بکار کرد

باشگاه پیوند ایرانی در کرج آغاز بکار کرد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تعاونی مهر ایرانیان از آغاز به کار دائمی باشگاه پیوند ایرانی در کرج خبر داد.

سعید نیکنام پیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: خدمات مربوط به امر ازدواج در این باشگاه که در قالب زیرمجموعه تعاونی فعالیت می کند با تخفیفات قابل توجهی از سوی صنوف مختلف به اعضا ارائه می شود.

وی با بیان اینکه عضویت در باشگاه رایگان است، عنوان کرد: متقاضیان دریافت کارت عضویت باشگاه پیوند ایرانی می توانند در ساعات اداری به دفتر باشگاه واقع در کرج، بلوار طالقانی شمالی، روبروی پارک شرافت، طبقه بالای بانک پارسیان، طبقه دوم، واحد پنج مراجعه کنند.

به گفته نیکنام، سالنهای زیبایی، عکاسی و دوخت لباس عروس  از جمله اصناف شرکت کننده در باشگاه پیوند ایرانی می باشند که اعضا با ارائه کارتهای عضویت می توانند از خدمات همراه با تخفیف این مراکز برخوردار شوند.

وی اذعان داشت: خدمات صنوف عضو باشگاه پیوند ایرانی با کیفیت مطلوب ارائه می شود. 

کد مطلب 1252391

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