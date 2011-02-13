بهروز علیشری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت حضور بیمه های خارجی در بورس گفت: تا زمانی که قانون مربوط به حضور بیمه های خارجی در کشور شفاف نشود، امکان درخواست بیمه های خارجی در کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه بیمه های خارجی هم مانند بانکهای خارجی برای حضور در کشور نیازمند قانون خاصی هستند، افزود: قانون مربوط به حضور بیمه های خارجی هنوز ابلاغ نشده و در مجلس است.

وی با اشاره به اینکه نحوه حضور بیمه های خارجی در کشور در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، آئین نامه های مربوطه در این خصوص هم باید تدوین و پروتکلها هم تنظیم شود و آن زمان می توان از بیمه های خارجی برای حضور در کشور دعوت کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورتی که تمام این موراد اجرایی شود، می توانیم از سال آینده حضور بیمه های خارجی را در کشور شاهد باشیم.

این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری از تمایل برخی از بیمه های خارجی در بخشهای خصوصی برای حضور در ایران خبرداد.