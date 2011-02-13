ساخت موتورسیکلتی برای کاربرد در کویر و کوهستان

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این موتور سیکلت نیروی خود را از نیروی موتور دریافت می کند، افزود: نیروی پیشران این موتور سیکلت از طریق گیریبکس هایی که برای آن طراحی شده به سمت جلو هدایت می شود.



وی با تاکید بر اینکه برای حرکت این موتور سیکلت در برف، کویر و کوهستان موتورهای خاصی طراحی شده است، اظهار داشت: با توجه به کارایی این موتور در مناطق آب و هوایی می توان در اموری چون در مرزبانی، نظامی، حفاظت محیط زیست و همچنین در ارتفاعات، کوهستان و کویر از آن استفاده کرد.



مجری طرح با اشاره به نحوه کارکرد این موتور سیکلت خاطرنشان کرد: این موتور سیکلت نیروی دیفرانسیل (نیرویی که باید از بخش خورشیدی به کف عقب موتور سیکلت هدایت شود) به وسیله "پولی" و "تسمه" به بخش زیر باک انتقال می دهد. گیریبکس ها نیز در زاویه 90 درجه به وسیله "چارشاخ گاردان" نیرو را از قسمت زیر باک به قسمت فرمان هدایت می کند تا در پیچ ها به راحتی بتواند نیرو را منتقل کند.



محمدی ادامه داد: زمانی که راننده موتور سیکلت در سربالایی ها و سرازیری ها در منطقه کویر برف و گل گیرکرده باشد توسط "کلاچ" که برای این سیستم طراحی شده است، سیستم کلاچ قفل شده و موجب درگیر شدن چرخهای جلو می شود. این امر موجب دو برابر شدن نیروی وارد شده به چرخ جلو و عقب در هنگام گیرکردن چرخ های موتورسیکلت در گل و برف می شود.



دبیر انجمنهای علمی کاربردی دانشگاه جامع استان خراسان رضوی همچنین یادآور شد: هنگامی که موتورسوار در سر بالایی یا سرپایینی قرار می گیرد، این کلاچ اضافه که برای این سیستم طراحی شده است مانع چپ شدن موتور می شود.