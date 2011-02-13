به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابت‌ها ذوب آهن که قهرمانی نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر را از آن خود کرد به مصاف تیمی می‌رود که بالاخره در آخرین هفته دور رفت به نخستین پیروزی خود دست یافت. شاگردان کوهیان برای تثبیت صدرنشینی کار سختی ندارند به خصوص اینکه نزدیکترین رقیبان آنها این هفته باید به مصاف هم بروند.

پتروشیمی و راه و ترابری حریفان یکدیگر در هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر هستند. ماهشهری‌ها که در حال حاضر یک رده بالاتر از راه و ترابری و در رده دوم جدول رده‍‌بندی قرار دارند، در دیدار رفت با 16 اختلاف امتیاز حریف خود را شکست دادند. اگر آنها این بار هم بتوانند قمی‌ها را با شکست مواجه کنند می‌توانند به حضور دوباره در صدر جدول امیدوارتر شوند البته اگر حریف‌شان قید صعود از رده سوم را بزند.

در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور گرگانی‌ها در سالن امام خمینی شهرشان میزبان دانشگاه آزاد هستند. شاگردان اسدالله کبیر برای آنکه در پایان نیم فصل دوم جزو نفرات صعود کرده باشند باید پیروزی را از همین هفته و حداقل در دیدارهای خانگی تمرین کنند تا از انتهای جدول فاصله بگیرند.

توزین الکتریک کاشان هم این هفته میزبان شیرازی‌هاست. تیم میزبان این بازی به اندازه تعداد باخت‌های حریفش صاحب پیروزی شده است. توزین الکتریک میدوار است در این بازی هم بتواند تعداد برد و باخت‌های خود و تیم مقابل راحفظ کند. و در نهایت اینکه این هفته تیم ته جدولی شهرکرد در دیداری خانگی به مصاف کاسپین می‌رود.

در این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگا‌های کشور دیدار تیمهای مهرام و شرکت ملی حفاری به دلیل حضور مهرام در رقابت‌های باشگاه‌های غرب آسیا برگزار نخواهد شد. برنامه هفته دوازدهم (هفته نخست از مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه (25 بهمن‎ماه)

* بانک سامان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی

* شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد، ساعت 16، سالن امام خمینی گرگان

* راه و ترابری قم - پتروشیمی بندرامام، ساعت 16، سالن حیدریان قم

* توزین الکتریک کاشان - ب.آ شیراز، ساعت 16، سالن مرحوم کتابچی کاشان

* هیئت شهرکرد - کاسپین قزوین، ساعت 16، سالن تختی شهرکرد

جدول رده‌بندی:

1- ذوب آهن اصفهان (10 برد، یک باخت، 21 امتیاز)

2- پتروشیمی بندرامام (10 برد، یک باخت، 21 امتیاز)

3- راه و ترابری قم (9 برد، 2 باخت، 20 امتیاز)

4- مهرام تهران (8 برد، 2 باخت، 18 امتیاز)

5- توزین الکتریک کاشان (7 برد، 4 باخت، 18 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد (4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

7- ب.آ شیراز (4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

8- کاسپین قزوین (4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

9- شرکت ملی حفاری (3 برد، 8 باخت، 14 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (2 برد، 9 باخت، 13 امتیاز)

11- شهرداری گرگان (3 برد، 7 باخت، 13 امتیاز)

12- بانک سامان (یک برد، 10 باخت، 12 امتیاز)