مواضع غربیها در قبل و بعد از انقلاب مصر/ همیشه پای اسرائیل در میان است

عزت و کرامت مردم مصر که در چهار دهه اخیر در حکومت حسنی مبارک بر این کشور لگدمال شده بود، دلیلی شد تا مردم طی 18 روز به خیابانها ریخته و خشم خود را از بی عدالتی در رژیم حسنی مبارک اعلام کنند که در نتیجه این فشارها دیکتاتور سرسخت مصر سرانجام از قدرت کناره گیری کرد.

پس از سقوط رژیم دیکتاتوری مصر و همزمان با شادی مردم سرزمین فراعنه، مقامات غربی که همواره حمایت آشکار خود را از نظام "حسنی مبارک" ابراز می کردند، در عقب نشینی از مواضع قبلی خود ضمن ابراز خرسندی درباره این رویداد آن را یک پیروزی تاریخی برای مردم مصر خواندند که راه را برای دموکراسی هموار می کند.

غربی ها در حالی درباره این پیروزی تاریخی ابراز خرسندی می کنند که آمریکا پیش از سقوط رژیم مبارک بارها درباره انحلال رژیم مصر ابراز نگرانی کرده بود، زیرا این رویداد به معنای نابودی همه سیاستهای خارجی آمریکا در خاورمیانه و شکست جنگ علیه تروریسم است و همه تلاشهای آمریکا در عراق و افغانستان و تلاشها برای امنیت مرزهای اسرائیل به هدر می دهد.

در این بین مقامات آمریکایی که از همپیمان اصلی رژیم دیکتاتوری مصر بودند و بیمناک از آن هستند که اسلامگرایان بر مسند قدرت بنشیند، تلاش کردند تا چهره غمگین خود را به جهانیان نشان ندهند و در پی سقوط رژیم حسنی مبارک ابراز خشنودی کردند.

عقب نشینی غرب از مواضع قبلی خود نشان می دهد هرگاه مردم با اراده و خواست خود علیه رژیم های دیکتاتوری تظاهرات کنند دیکتاتورها با وجود برخورداری از حمایت غرب مجبور به کناره گیری از قدرت می شوند و قدرت های جهان در این برهه زمانی چاره ای جز تظاهر به خشنودی از این پیروزی تاریخی ندارند.

در همین حال "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری مصر سقوط رژیم دیکتاتوری مصر را روزی تاریخی در این کشور خواند و بر دموکراسی در این کشور تاکید کرد.

" بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل نیز تصمیم دیکتاتور سرسخت مصر را برای کناره گیری از قدرت در برابر موج فزاینده فشارهای مردمی ستود و آن را به نفع مصری ها خواند.

همچنین "نیکلا ساکوزی" رئیس جمهوری فرانسه پس از این پیروزی تاریخی اظهار داشت: فرانسه از همه مصری ها می خواهد تا تظاهرات خود را به سمت آزادی ادامه دهند.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس نیز با تاکید بر ایجاد دموکراسی و آزادی در مصر از آمادگی بریتانیا برای کمک به مصر خبر داد.

کامرون افزود: افرادی که گرداننده دولت آتی مصر هستند، موظف هستند تا خواسته های مردم را تحقق بخشند.

"سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه نیز ضمن ابراز امیدواری درباره فرآیند تغییر قدرت در مصر اظهار داشت که این فرآیند باید به ایجاد ثبات در این کشور کمک کند.

"جان مک کین" سناتور جمهورخواه آمریکایی نیز در گفتگو با اشپیگل صمن ابراز نگرانی درباره واگذاری مسئولیت اداره کشور به جنبش اخوان المسلمین تاکید کرد ارتش مصر و دیگر سازمانهای دموکراتیک باید مسئولیت اداره کشور را برعهده بگیرند.

نخست وزیر و وزیر خارجه استرالیا نیز در بیانیه ای مشترک شب گذشته را شبی به یادماندنی برای مردم مصر خواندند واعلام کردند: تمامی مردم استرالیا با شادی شب گذشته مردم مصر در میدان التحریر متاثر شدند.

در این بیانیه آمده است: میلیون ها مصری خواستار تغییر در کشور و ایجاد کشوری دموکراتیک هستند که فرصت های بیشتر را در اختیار مردم قرار می دهد.

"استفان هارپر" نخست وزیر کانادا نیز بر نیاز برای برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه و محترم شدن حقوق بشر در این کشور تاکید کرد.

اما در این بین آلمان که همیشه همپیمان وفادار رژیم صهیونیستی بوده و حمایت های آشکار خود را از این رژیم بیان می کرد، درحالی که خشمگین از کناره گیری مبارک از قدرت بود، اظهار داشت: دولت جدید مصر باید امنیت اسرائیل را محترم شمرد.

مرکل کناره گیری مبارک از قدرت را یک "تغییر تاریخی" خواند و از دولت آتی مصر خواند تا امنیت رژیم اسرائیل را تضمین کنند.

از سوی دیگر رسانه های شرقی به پوشش خبری لحظه به لحظه از قیام مردمی در مصر و پس از سقوط رژیم دیکتاتوری در این کشور پرداختند.

در همین حال "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن که کشورش حمایت قابل توجهی را از قیام مردمی در مصر نکرد، امروز شنبه از تصمیم حسنی مبارک برای کناره گیری از قدرت استقبال کرد.

وی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به حرکت مردم مصر که در پی تغییر قدرت به شیوه ای صلح آمیز هستند، احترام می گذارم. امیدوارم که دولت جدید بر اساس دموکراسی شکل گیرد و خواهان حفظ روابط دوستانه طولانی مدت میان ژاپن و مصر هستم. از مصری ها می خواهم تا نقش سازنده ای را در خاورمیانه ایفا کنند.

کره جنوبی نیز پس از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک خواستار برگزاری انتخاباتی منصفانه و آزاد در مصر بر اساس خواسته مردم شد.

وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: کره جنوبی با دولت مصر و مردم همکاری نزدیکی خواهد داشت تا روابط دوجانبه را ارتقا دهند.

البته رسانه های چین درحالی اخبار مربوط به سقوط رژیم دیکتاتوری مصر را پوشش دادند که در این گزارشها به جزییات مربوط به قیام مردمی اشاره نکرده و تنها بر نیاز برای برقراری ثبات در این کشور تاکید کردند.

در حقیقت، از زمان آغاز تظاهرات مردمی در مصر، دولت چین گفتگوی کاربران را در فضای مجازی کنترل می کرد که همین موضوع نشان دهنده نگرانی دولت از تظاهرات مردمی است زیرا ناآرامی ها در چین می تواند مشروعیت حزب کمونیسم را به چالش بکشد.