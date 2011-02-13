پیروزی حریفان پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن/ همگروه استقلال شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان شنبه شب با برگزاری چهار دیدار به اتمام رسید که طی آن تیم‌های الهلال، الاتحاد و الشباب مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار تیم‌های التعاون و القادسیه نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

در حساس‌ترین دیدار شب گذشته تیم‌های الشباب و النصر که نمایندگان فوتبال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا هستند به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان به برتری 2 برصفر تیم الشباب انجامید. برای الشباب در این دیدار خانگی که در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد، الحسن کیتا (33) و جاناتان مک کین (42 - گل به خودی) گلزنی کردند.

الشباب در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به دیدار تیم‌های ذوب آهن ایران، الریان قطر و الامارات امارات خواهد رفت و تیم النصر در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های استقلال ایران، پاختاکور ازبکستان و برنده پلی آف منطقه غرب آسیا همگروه است.

دیشب همچنین تیم الهلال در ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض به دیدار الوحده رفت و موفق شد این تیم را با شکست 2 بریک بدرقه کند. برای الهلال در این بازی نواف العابد (22) و کریستیان ویلهلمسون (62) موفق به گلزنی شدند و یوسف القدیوی در دقیقه 1+90 تک گل تیم الوحده را به ثمر رساند. الهلال عربستان در گروه A لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الغرافه قطر، الجزیره امارات و فولاد سپاهان ایران روبه‌رو خواهد شد.

الاتحاد دیگر تیم پیروز دیدارهای شنبه شب لیگ برتر عربستان بود که موفق شد در ورزشگاه خانگی الحزم شکست 3 بر صفر را به میزبان خود تحمیل کند. برای الاتحاد در این بازی توسط عبدالمالک زیایه (19)، محمد نور (83) و یحیی دغریری (90+2) به گل رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم الحزم از دقیقه 31 به دنبال اخراج عبدالعزیز المرزوقی با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

الاتحاد عربستان در گروه C لیگ قهرمانان آسیا به دیدار تیمهای الوحده امارات، پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان خواهد رفت.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان به شرح زیر است:

1- الهلال 38 امتیاز (یک بازی کمتر) - حریف سپاهان

2- الاتحاد 33 امتیاز - حریف پرسپولیس

3- الشباب 31 امتیاز (یک بازی کمتر) - حریف ذوب آهن

4- النصر 29 امتیاز - حریف استقلال

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13- نجران 14 امتیاز

14- الحزم 6 امتیاز