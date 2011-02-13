اتوبان تبریز - زنجان باز گشایی شد/ تعطیلی مدارس 29 شهر آذربایجان شرقی

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز از بازگشایی اتوبان تبریز – زنجان خبر داد و گفت: روز گذشته از ساعت 16:30 تا 17 بعداز ظهر به دلیل کولاک شدید برف اتوبان تبریز – زنجان مسدود شده بومد که با تلاش ماموران راهداری ساعت هفت بامداد امروز این مسیر بازگشایی شد.

امیر بخشی زاده با اشاره به مسیرهای روستای استان افزود: از آنجایی که اولویت بازگشایی راهها در محور های اصلی است به دلیل کولاک شدید برف هنوز 25 درصد راههای روستایی مسدود است که با تلاش ماموران راهداری در حال بازگشایی است.

بخشی زاده افزود: راههای روستاهای بستان آباد، چارویماق و میانه مسدود است.

به گفته وی، 13 هزار کیلومتر جاده در سطح استان وجود دارد که در این میان 25 هزار 500 کیلومتر راه همسنگ بوده و 177 کیلومتر اتوبان و 200 کیلومتر آزاد راه وجود دارد.

در حال حاضر 632 دستگاه انواع ماشین آلات مکانیزه و 800 پرسنل زحمتکش این اداره کل در 32 راهدارخانه استان مستقر بوده و در طول زمستان به بازگشایی معابر مشغولند.

مدرسه‌های 29 شهر آذربایجان شرقی تعطیل شد

بارش برف و برودت هوا امروز موجب شد تا دانش‌آموزان مدرسه‌های 29 شهر آذربایجان شرقی تعطیلی مدارس را جشن گرفتند.

بارش برف جمعه شب و برودت هوا، سبب شد تا آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، مدرسه‌های 29 شهر این استان را در مقاطع مختلف تعطیل اعلام کند.

مناطق تعطیل شده به شرح زیر است:

در مناطق اسکو و خسروشهر شیفت صبح و بعد از ظهر تمام مقاطع تحصیلی تعطیل است.

در مناطق ایلخچی، نظرکهریزی، ترکمانچای، تیکمه‌داش، آذرشهر، ممقان، هریس، خواجه، عجب‌شیر، مهربان، کندوان، گوگان، میانه، سراب، بستان‌آباد و کاغذکنان در شیفت صبح تمام مقاطع تحصیلی تعطیل است.

روستاهای مراغه تمام مقاطع تحصیلی و اما در شهر مراغه پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

مدارس مناطق تبریز، ورزقان، اهر، هشترود، صوفیان، چاراویماق در شیفت صبح مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی، در مناطق شبستر، تسوج، خاروانا و کلیبر در شیفت صبح فقط مدارس پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.