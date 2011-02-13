نخستین عمل همزمان پیوند اعضا به 4 بیمار در ایران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا ابطحی هماهنگ کننده تیم پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اولین بار اعمال جراحی همزمان پیوند ریه، پیوند قلب، پیوند کبد و پیوند کلیه به چهار بیمار بطور همزمان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی انجام شده و حال بیماران تا این زمان رضایت بخش است.

وی افزود: با توجه به نبود تیم پیوند همزمان در دیگر مراکز درمانی کشور، امکان انجام این عملها با هم وجود ندارد ولی خوشبختانه با وجود تیم مجرب و فراهم شدن امکانات برای اولین بار این پیوندها بطور همزمان در این مجتمع بیمارستانی با موفقیت انجام شد.

ابطحی، حداقل زمان برای برداشت عضو از دهنده تا پیوند آن عضو به گیرنده را از مزایای عمل همزمان خواند و گفت: عمل همزمان پیوند، خطر ابتلا به عفونت را در بیمار گیرنده به حداقل می رساند و نتیجه رضایت بخش تری خواهد داشت.

دکتر محسن آیتی ، سرپرست تیم جراحی پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی نیز در این باره گفت: بیمار ما خانم 42 ساله ای بود که مدتی بود مبتلا به نارسایی کلیه بود و توسط تیم نفرولوژی پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی کاندید پیوند شده بود و در لیست انتظار بود که شب گذشته با اهداء کلیه ازجانب بیمار مبتلا به مرگ مغزی تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفت که خوشبختانه عل به خوبی انجام شد و در حال حاضر نیز بیمار وضعیت خوبی دارد و کلیه پیوندی به خوبی کار می کند و حجم مناسبی از ادرار دارد و تحت مراقبت تیم نفرولوژی پیوند از آی سی یو به بخش پیوند منتقل شده است.

وی درباره نیازهای تیم پیوند اظهار داشت: تیم پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی احتیاج به حمایتهای بیشتر دولتی دارد تا پیوند از جسد را توسعه بیشتری دهد و وی بویژه از مسئولین خواست تا پرسنل مرتبط با بخش پیون و دیگر گروههای مرتبط را مورد حمایت قرار دهند تا با دلگرمی بیشتری به کار خود ادامه دهند.

دکترعلی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی نیز درباره این اعمال چهارگانه گفت: روز 20 بهمن ماه 89 با اهداء اعضای یک دهنده مرگ مغزی بطور همزمان 4 پیوند حیاتی قلب، ریه، کبد و کلیه برای 4 بیمار در بیمارستان امام خمینی انجام شد. این دهنده عضو که دختر خانم 17 ساله دچار مرگ مغزی به دنبال تصادف بود، با رضایت خانواده اش برای اهداء عضو به آی سی یو بانک اعضای بیمارستان امام خمینی منتقل شد و پس از طی مراحل قانونی در ساعت 4 بعد از ظهر به اتاق عمل یک انتقال یافت.

وی یح کرد: سپس با حضور اعضای تیم های پیوند هر 4 ارگان در بیمارستان امام خمینی، نمایندگان هر یک از تیمها برای برداشت عضو در اتاق عمل یک حاضر شدند و با هماهنگی یکدیگر و طی مراحل لازم برداشت اعضا آغاز شد. بعد از مرحله برداشت اعضای پیوندی، بطور همزمان تیم های جراحی پیوند قلب و ریه در اتاق عمل 3، گروه جراحی پیوند کبد در اتاق عمل 1 و گروه جراحی پیوند کلیه در اتاق عمل 4 مراحل آماده سازی جراحی گیرندگان را شروع نمودند و پس از برداشت اعضا هر عضو به اتاق عمل مربوطه برده شده و پیوند قلب، ریه، کبد و کلیه در 4 اتاق عمل بطور همزمان انجام شد که این اعمال جراحی تا بعد از نیمه شب ادامه یافت و خوشبختانه هر 4 بیمار بعد از پیوند در شرائط خوبی بسر می برند.

جعفریان افزود: این عمل جراحی پیوند کبد که هشتادمین پیوند کبد بیمارستان امام خمینی است، خوشبختانه در زمان حدود 5 ساعت به انجام رسید که از نظر طول عمل نیز زمان بسیار مناسبی است. کبد اهدایی به خانم 52 ساله مبتلا به سیروز پیشرفته کبد پیوند شد و اکنون بیمار کاملا هوشیار و در شرائط پایدار است و مایعات خوراکی نیز شروع شده است.

وی تاکید کرد: بقاء یک ماهه و سه ماهه بیماران پیوند کبد بیمارستان امام خمینی اکنون به 88 درصد و بقاء یک ساله نیز در سال گذشته 85 درصد بوده است که با این میزان در اروپا و امریکا قابل مقایسه است. ضمنا باید اشاره کنم که هزینه های پیوند در کشور ما عمدتا توسط وزرات بهداشت و قسمتی نیز توسط هیئت امنای صرفه جویی ارزی پرداخت می شود و بیماران از بابت انجام عمل جراحی و بستری پس از آن هیچ پرداختی نمی کنند.

رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی گفت: در اینجا لازم است در ابتدا از خانواده محترم این اهدا کننده که با نیت خیر خود 4 نفر را به زندگی عادی برگرداندند تقدیر کنم.

جعفریان خاطرنشان کرد: نکته مهم و قابل توجه در مورد این اعمال جراحی چهارگانه توانمندی و ظرفیت موجود در بیمارستان امام خمینی است که در ساعات عصر و شب و بطور همزمان با فعالیت 5 اتاق عمل بزرگ و پشتیبانیهای لازم از جمله بانک خون و آزمایشگاه گازهای خونی امکان راه اندازی عمل جراحی برداشت عضو و 4 پیوند همزمان را فراهم نموده است. فقط در عمل جراحی پیوند کبد 8 نفر جراح و متخصص بیهوشی، 6 نفر پرسنل اتاق عمل و 2 نفر خدمه حضور داشته اند و با این حساب در مجموع 5 اتاق عمل بیش از 50 نفر فعالیت داشته اند و این نشان دهنده قابلیت بسیار بالای بیمارستان امام خمینی علیرغم تمام محدودیتها و کمبودهایی موجود است.

این گزارش حاکیست پیوند قلب نیز توسط تیم جراحی پیوند قلب به سرپرستی دکتر صالحی ، سرپرست تیم جراحی پیوند قلب بیمارستان امام خمینی این عمل جراحی را انجام داد که حال بیمار هم اکنون رضایت بخش است.