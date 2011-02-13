بهره برداری از منابع طبیعی باید توجیه پذیر باشد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشارکت مردم در صیانت از عرصه های طبیعی یکی از اصل های مهم و تأثیرگذاری است که باید از طریق فرهنگ سازی مناسب مردم را با خود برای حفظ و حراست از جنگلها همگام کرد.

وی با بیان اینکه توسعه منابع طبیعی باید استمرار داشته باشد، اظهار داشت: نقش مردم در جلوگیری از تجاوز به عرصه های طبیعی مهم و انکارناپذیر است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: رسانه ها نقش مهمی در حفظ و احیای منابع طبیعی دارند و با فرهنگ سازی و کمک گرفتن از رسانه ها باید امر مهم و حیاتی حفظ منابع طبیعی را نهادینه کرد.

وی با اشاره به محوریت گردشگری در استان خاطرنشان کرد: برای فرهنگ سازی در منابع طبیعی و توسعه صنعت گردشگری باید عزم ملی داشت و منابع قابل توجهی را که از پهنای آبی دریا تا مناطق کوهستانی و سایر عرصه ها را شامل می شود، حفاظت و حراست کرد.

رحمانی ادامه داد: منابع طبیعی بستر رشد، توسعه کشاورزی و صنعت در گیلان است، نیاز به توجه ویژه دارد.

وی یادآورشد: استان گیلان نقش مهمی در تولیدات ملی کشور دارد و با توجه به وجود طبیعت بکر و موهبتهای الهی در این استان سرسبز و وابستگی توسعه زیرساخت های کشاورزی، صنعت توریسم و سایر بخش های تولیدی به منابع طبیعی استان باید از وجود آحاد جامعه به ویژه نخبگان در فرهنگ سازی استفاده کرد و حفاظت از این منابع را به عنوان اولویت مهم مورد توجه قرار داد.